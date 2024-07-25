Depolamada talep güçlü, arz zayıf

Aysel YÜCEL/İSTANBUL



Sertrans Lojistik, talebin yüksek, arzın kısıtlı olduğu depolama alanında yatırımlarını hızlandırdı. İstanbul’da dördüncü deposunu açan şirket, iki yıl içinde yaklaşık 90 milyon dolarlık yatırımla mevcut depolama kapasitesine 100 bin metrekare daha eklemeyi planlıyor. Şirket, Avrupa’da da yeni yatırımlarla büyüyecek.

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Sertrans, depolama alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, operasyonel maliyetlerin depo arzını sınırlı kıldığını, buna karşın büyüyen e-ticarete paralel depolama talebinin güçlü olduğunu ifade etti. Şirket, artan ihtiyacı karşılamak için depolama alanına iki yılda yaklaşık 90 milyon dolar yatırım yapacak.

1989 yılında İstanbul’da bir aile şirketi olarak kurulan Sertrans Logistics, bugün Avrupa'daki direkt hatlarıyla 19 ülkede 80'den fazla noktaya direkt komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti sunuyor. Şirket, uluslararası kara, hava, deniz yolu ve multimodal taşımacılık hizmetlerimizle dünyanın 200'e yakın ülkesinde 800'den fazla noktaya hizmet veriyor. Sertrans, özellikle e-ticaret lojistiği alanında sektörün öncü firmaları arasında yer alıyor. Nilgün Keleş, sadece şirketin değil, sektörün dönüşümüne de liderlik etmeye çalıştıklarını belirterek, “2009 yılında ülkemizde e-ticaret henüz bugünkü kapasitesinin çok ama çok gerisindeyken biz e-ticaret lojistiği alanına ilk yatırım yapan şirket olduk. Bugün geldiğimiz noktada o gün yapılan yatırımın ne kadar doğru olduğunu çok daha net görmek mümkün” dedi.

Pandemiyle birlikte e-ticarette rekor büyümelerin yaşanması, depolama talebini de artırmıştı. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, operasyonel maliyetlerin depo arzını sınırlı kıldığını, buna karşın büyüyen e-ticarete paralel depolama talebinin güçlü olduğunu ifade ederek, bu durumun birincil kiraları yükselttiğini söyledi. Keleş, “2024 yılının ilk çeyreğinde birincil kiralar İstanbul’da dolar bazında yıllık yüzde 18,75 oranında arttı. Bu rakam Ankara’da ise yüzde 9,09 oldu. Kısa ve orta vadede bakıldığında, birinci sınıf kiraların artmaya devam etmesini bekliyoruz” dedi. Özellikle e-ticaret alanındaki hızlı büyüme nedeniyle ciddi bir depo arzı problemi ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Keleş, “E-ticaretin merkezi konumundaki Kuzey Marmara’da depo doluluğu neredeyse yüzde 100 seviyelerini bulmuş durumda” dedi.

Depolama kapasitesi 2026’da 250 bin metrekareye çıkacak

Sertrans, artan talepler doğrultusunda Sertrans, bu yılın ilk yarısında Nakipoğlu ve Hadımköy’de yatırım yaparak İstanbul’da depo sayısını 4’e çıkarmıştı. Son açılan depo ile toplam depolama kapasitelerinin 150 bin metrekareyi aştığını ifade ederek, “Bu yıl içinde uygun şartlar oluşursa bir depo daha açmayı planlıyoruz. 2026 yılına kadar depolama kapasitemizi 250 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. İki yıl içinde mevcut kapasitemizin üzerine 100 bin yeni metrekare eklemek yaklaşık olarak 80-90 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Tabii ki, bu iş modeline ve depoda kuracağımız teknolojik alt yapıya göre değişebilir. 2026 yılına kadar mevcut yurt içi depolama kapasitemizin 250 bin metrekareyi aşmasını hedefl iyoruz” ” açıklamasını yaptı.

"Avrupa'da yeni depo yatırımlarıyla güçlenecek"

Sertrans’ın yurt dışında Almanya’da deposu bulunuyor. Nilgün Keleş, 2030 yılına kadar mevcutta Almanya’da yer alan depo ve satış ofisi yapılanmalarını Avrupa’ya yayarak, bu pazarda yerleşik düzende lojistik hizmeti vermeyi hedefl ediklerini belirtti. Keleş, “Türkiye ihracatçısının uluslararası tedarik zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki beş yılda devreye alacağı toplam yatırımlarla Avrupa'da yayılarak; Türk ihracatçısına bu pazarlarda kalıcı olma ve tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme imkanı sunacağız. Proje kapsamında beş yıl içinde Avrupa’daki toplam depolama kapasitemizi yaklaşık 60 bin metrekareye çıkaracağız. Türkiye ihracatına büyük katkı sağlayarak ihracat potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çok yönlü yatırımlarla 250 milyon Euro ciro hedefliyor

Sertrans, 2023 yılında 100 milyon Euro’ya yakın bir ciroya ulaşmıştı. Şirketin 2024 yıl sonu ciro hedefi ise 120 milyon Euro. Sertrans, cirosunu 2030'da 250 milyon euro üzerine çıkarmayı hedefliyor. Keleş, bu önemli hedeflerine ulaşmak için tek bir alana odaklanmak yerine çok yönlü yatırımlar yapmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Şirketin ana kolları olan uluslararası nakliye ve kontrat lojistiği arasındaki dengeyi sağlamak için çalışıyoruz. 2025 yılında bu dengeyi sağlamayı ve kontrat lojistiğinin öne geçmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle kontrat lojistiği alanına yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu çerçevede depo yatırımlarımız devam edecek” dedi. Nilgün Keleş, filo tarafının depolama tarafı kadar hızlı büyümeyeceğini ancak filo verimliliğini ve performansını üst seviyede tutmak adına çeşitli yatırımlar yapacaklarını söyledi. Keleş, “Organizasyon yapımızı güçlendirmek ve teknolojiye yatırım yapmak da en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşabilmek için organizasyon yapımızın ve teknolojimizin güçlü olması çok önemli” dedi.

Yapay zekâ destekli yazılımıyla sipariş rekor sürede paketleniyor

Sertrans, teknoloji alanında da önemli yatırımlara imza atıyor. Şirket, sektörün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilk akredite Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. 2017 yılından beri Ar-Ge merkezi sektöre yön verecek birçok projeyi hayata geçirdi. Lojistik sektöründe fark yaratmanın en önemli noktalarından birinin teknolojinin lojistik süreçlerine doğru şekilde entegre edilebilmesi olduğunu ifade eden Nilgün Keleş, Sertrans Logistics, Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen lojistik sektörünün yapay zekâ destekli WMS yazılımını müşterilerinin hizmetine sundu. Yazılım sayesinde ürün toplama sürecinde en kısa mesafe yapay zekâ tarafından belirleniyor ve bu sayede sipariş edilen ürün en kısa sürede paketleme sürecine giriyor” dedi. Firmaların kullanımına sunduğu arayüzlerle; stok ve siparişlerin grafik destekli raporlarla takibini mümkün kılan, Akıl İşi, Görüntü İşleme Yoluyla Sürüş Güvenliği, Konum ve Yer Değiştirme Ölçümüyle Sarsıntı Tespiti ve uluslararası nakliyede yük bulma derdine son vermeyi amaçlayan Sertrans Port uygulaması şirketin hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alıyor.