Depremzedelere 'yerinde dönüşüm'de hibe ve kredi desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

Özhaseki, "319 bin konut 1 yıl içinde depremzedelere teslim edilecek." dedi.

"Fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak." diyen Özhaseki: "Eylül, ekimde afetzedelere konut teslimi başlayacak." açıklaması yaptı.

Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini duyurdu.

Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini ifade etti.