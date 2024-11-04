Dev yabancı kuruluşlardan TCMB'nin faiz indirimi için kritik yorum!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2024 enflasyonu verilerini açıkladı. Enflasyon, piyasa beklentilerinin üzerinde aylık yüzde 2,88 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 48,58 oranında artış gösterdi.

Yurt içinde ekonomistler enflasyonun ateşinin düşmediğini söylerken, Citi de TCMB’nin enflasyonla mücadelede kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti.

Bank of America (BofA), Morgan Stanley ve Capital Economics uzmanları da Türkiye’nin ekim ayı enflasyon verisini ve faizlerde indirimi yorumladı.

BofA’dan faiz indirimi için 'aralık' tahmini

CNBC-e canlı yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, ekim enflasyon verisi sonrasında ilk faiz indirimi için aralık ayı olan beklentilerini değiştirmediklerini açıkladı.

Ocak 2025'te aylık enflasyonun yüzde 4 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten İmamoğlu, yılın en yüksek enflasyon olan çeyreğinin birinci çeyrek olduğunu vurguladı.

İmamoğlu açıklamalarında enflasyona yönelik, alt kalemlerde hizmet enflasyonunda uzun zaman sonra ilk defa olumlu bir tablo gördüklerini söylerken, “Sanki enflasyon düşmüyormuş gibi duruyor. Bunun en büyük sebebi taze meyve-sebze fiyatlarında çok büyük bir artış var ama bu çok dalgalı bir veri. Onu bir trend gibi görmemek lazım, bu geçici olabilir” dedi.

Faiz indirimleri enflasyonun seyrine bağlı

Verilerin “çok fazla endişe ettirmediğini” belirten İmamoğlu, hizmet tarafında devamı gelirse kasım ve aralıkta Merkez Bankası’nın nefes alabileceğini belirtti.

Faiz indirimini aralıkta beklediklerini açıklayan Zümrüt İmamoğlu, aylık manşet enflasyonda yüzde 2 ve altı görüldüğünde, aralık ayında 200-250 puanlık bir faiz indiriminin mümkün olabileceğini söylerken, indirimlerin devam etmesinin enflasyondaki seyre bağlı olacağını da ekledi.

"Vatandaş enflasyonu görmeden beklentileri düşürmüyor"

İmamoğlu, 2025’in ilk çeyreği için enflasyona yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yılın en yüksek enflasyon olan çeyreği birinci çeyrek. Ocak 2025 enflasyonunu yüzde 4 civarında bekliyoruz. Merkez Bankası birinci çeyrekte durmam gerekir diye düşünebilir, bu biraz asgari ücret artışına da bağlı olabilir. Tamamen veriye bağlı olarak yavaş yavaş gidecekler. Hanehalkı enflasyonu gördükçe inanıyor. Beklentinin azalmaya başlıyor olması bir şeyleri hissetmeye başladıklarını gösteriyor ama enflasyon hala çok yüksek. Reel sektör de çok önemli, onların beklentilerinin aşağı geliyor olması da olumlu."

"Asgari ücretin 5-10 puan değişmesi tartışmalara yol açmamalı"

İmamoğlu, asgari ücret zammına yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Asgari ücret tekrar artınca ihracatçı şikayetlerde bulunacaktır ama gerçeklerimiz bu. 8 Kasım’da Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene için hedefi ne onu görmek lazım. Asgari ücretin kaç olacağını bilmiyoruz. Oradan çıkacak pazarlıklar sonucu alınacak bir karar. Bakıyorum geçmiş 20 senede hep geçmiş enflasyona göre asgari ücret artışı yapılmış. Bu sene bir dezenflasyon programı var. Toplumun her kesiminden destek istemek normaldir, bu desteğin boyutu ne olur ona o masada karar verilecek. Bizim de oradan çıkacak her karara saygı göstermemiz lazım. İnşallah adil bir karar olur. Enflasyona etkisi tabii var ama önemli olan politika bileşenidir. Bence asgari ücretin 5 puan ya da 10 puan aşağıda ya da yukarda olması enflasyon açısından çok da büyük tartışmalara yol açmamalı.”

Morgan Stanley: Faiz indirimi olasılığı azaldı

Morgan Stanley, enflasyon verisi değerlendirmesinde, TCMB’nin aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığını öngördü.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, enflasyonun 2. ayda da beklentiden yüksek geldiğine dikkat çekerken, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın cuma günkü enflasyon raporu toplantısında hizmet enflasyonundaki ve mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık trendde iyileşmeye rağmen faiz indirimi konusunda 'temkinli yaklaşım' sinyali vereceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın yılsonu ve 2025 sonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon beklediklerini açıklarken, sıkı para politikasına bağlılık sinyali beklediklerini de belirtti.

"TCMB’nin bu yıl faiz indirimi yapması olası görünmüyor"

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, Türkiye'de enflasyonun ekim ayında beklenenden daha az düşerek Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağı yönündeki umutları azalttığını belirtti.

Enflasyonun eylül ayındaki yüzde 49,4 seviyesinden yüzde 48,6'ya gerilemesiyle yıl sonundan önce faiz oranlarında düşüşün pek olası görünmediğini söyleyen Farr, “Manşet enflasyonun yılı yüzde 45 civarında, bankanın en son tahmini olan yüzde 38'in çok üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması, daha yüksek Hazine getirileri ve daha güçlü bir dolar ile sonuçlanacağı için bu durumu pekiştirebilir" dedi.