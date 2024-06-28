Devlet destekli tarım sigortalarının bedeli yüzde 115,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 115,5 yükselerek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 lira oldu.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 283,8 ile su ürünleri hayat sigortasında gerçekleşti.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük artışla 3 milyon 86 bin 697'ye ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artarak 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 lirayı, toplam prim tutarı da yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 lirayı buldu.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 azalma göstererek, 33 milyon 372 bin 370 dekara geriledi. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve yüzde 0,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedelindeki artış yüzde 109,6'yı buldu. Branşlara göre incelendiğinde, bu alanda ilk sırayı 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 lira bedelle bitkisel ürünler aldı. Bunu 1 milyar 505 milyon 720 bin 636 lira ile büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi.

Toplam ödenen hasar bedeli, nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 2 milyar 378 milyon 149 bin 573 lirayla don olayı aldı.