DHMİ ve SHGM personeline performans primi düzenlemesi TBMM’den geçti

Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40’ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar personele prim olarak ödenecek.

İşte o yasa

EK MADDE 5- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40’ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, DHMİ performans primi olarak ödenir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı cetvelinde yer alanlar ile maliyetlerinin tamamı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanan DHMİ Genel Müdürlüğü personeline birinci fıkra kapsamında yapılan ödemelere ilaveten Türk hava sahasını, Türkiye’deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının % 120’si ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar prim ödemesi yapılır.

Aylık olarak gerçekleştirilecek prim ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınır.

14’üncü madde iki hafta önce TBMM’ye gelmişti

Konuyla ilgili olarak hazırlanan teklif, iki hafta önce TBMM’ye sunulmuştu. DHMİ personelinin yanı sıra performans priminden SHGM personelinin de yararlanması amacıyla maddeye ek yapılmıştı.

Düzenleme ile DHMİ’nin 12 bin’den fazla personeli prim alabilecek.

Ödeme ne zaman yapılacak

Ödemeler konusunda ise performans primleri 1 Ocak’tan itibaren geriye dönük hesaplanarak ödenmeye başlayacak.