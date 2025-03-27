  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. DHMİ ve SHGM personeline performans primi düzenlemesi TBMM’den geçti
Takip Et

DHMİ ve SHGM personeline performans primi düzenlemesi TBMM’den geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline yönelik performans primi düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DHMİ ve SHGM personeline performans primi düzenlemesi TBMM’den geçti
Takip Et

Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40’ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar personele prim olarak ödenecek.

İşte o yasa

EK MADDE 5- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40’ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, DHMİ performans primi olarak ödenir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı cetvelinde yer alanlar ile maliyetlerinin tamamı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanan DHMİ Genel Müdürlüğü personeline birinci fıkra kapsamında yapılan ödemelere ilaveten Türk hava sahasını, Türkiye’deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının % 120’si ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar prim ödemesi yapılır.

Aylık olarak gerçekleştirilecek prim ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınır.

14’üncü madde iki hafta önce TBMM’ye gelmişti

Konuyla ilgili olarak hazırlanan teklif, iki hafta önce TBMM’ye sunulmuştu. DHMİ personelinin yanı sıra performans priminden SHGM personelinin de yararlanması amacıyla maddeye ek yapılmıştı.
Düzenleme ile DHMİ’nin 12 bin’den fazla personeli prim alabilecek.

Ödeme ne zaman yapılacak

Ödemeler konusunda ise performans primleri 1 Ocak’tan itibaren geriye dönük hesaplanarak ödenmeye başlayacak.

100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Edirne'de ekmeğe zam geldi: Valilik iptal için yargıya başvurduEdirne'de ekmeğe zam geldi: Valilik iptal için yargıya başvurduEkonomi

 

Ekonomi
Yumurta ihracatında fon kesintisi piyasa normale dönünceye kadar devam edecek
Yumurtada fon kesintisi piyasa normale dönünceye kadar devam edecek
Goldman Sachs TCMB'den faiz artışı beklediğini açıkladı
GOLDMAN SACHS TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI
Kamu ve iş dünyası buluşuyor! IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası başlıyor
Kamu ve iş dünyası buluşuyor! IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası başlıyor
Gelir vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı
İBB soruşturmasıyla rezervler 13,2 milyar dolar eridi
İBB soruşturmasıyla rezervler 13,2 milyar dolar eridi
KKM'de düşüş hızı yavaşladı
KKM'de düşüş hızı yavaşladı