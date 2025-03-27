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Edirne'de ekmeğe zam geldi: Valilik iptal için yargıya başvurdu

Edirne Valiliği, ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu.

Haber Merkezi
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Edirne'de ekmeğe zam geldi: Valilik iptal için yargıya başvurdu
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20.03.2025 tarihli Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kararı ile 220 gram ekmeğin fiyatının 15 lira, 440 gram ekmeğin fiyatının ise 30 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki şikayetler üzerine, ilgili kanun maddesi kapsamında karara Valilikçe itiraz edilerek komisyon kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken diğer taraflar itirazın reddi yönünde oy kullanmış olup, 1 üyenin kabul, 3 üyenin ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla tarifeye itiraz talebimiz reddedilmiştir. Bu aşamadan sonra Valiliğimizce, ekmek fiyatlarına ilişkin karara karşı hukuki yollara başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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