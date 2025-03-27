Nüfus Politikası Kurulu toplanıyor: Doğum izni bir yıla çıkarılacak mı?

Türkiye’de giderek düşen doğurganlık oranları ve nüfusun yaşlanmasına karşı yeni politikalar geliştirilmesi için oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, doğurganlık hızındaki düşüşe karşı hazırlanacak ulusal eylem planı konusundaki öneriler görüşülecek.

Ayrıca, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kurul toplantısında ele alınacağını söylediği doğum izinleri de masaya yatırılacak. Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, doğum izninin artırılması ve işçi ile memur babalar arasındaki farkları giderecek bir çalışma yapıldığını açıklamıştı.

Türkiye Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, kadın istihdamının artırılması için şu anda 6 ay olan doğum izninin bir yıla çıkarılması, bebeği olan kadınların ‘Home-ofis’sistemine uygun iş kollarında çalışmalarının teşvik edilmesi, memur babalara verilen 10 günlük doğum izninin işçi babalara da 10 gün olarak uygulanması gibi başlıklar Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme gelecek.