Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı: Depremin ihracata ilk etkisi 1,5 milyar dolar

Deprem felaketinin yaşanıdığı şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Gümrük kapıları verilerine göre özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yaptığını bildirdi.

Şubat ayında ithalat ise yüzde 10,5 oranında artışla 30,8 milyar dolara çıktı. İthalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandı. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 3,7 milyar dolar artarak (yüzde 858,7 artış) 4,1 milyar dolara yükseldi. İthalatın yüzde 22’si ise enerji kaynaklı.

Tüm bu veriler ışığında; dış ticaret açığı ise, şubat ayında yıllık yüzde 52 artışla 12,2 milyar dolara yükseldi.