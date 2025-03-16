Dışarıda iftar yapmak cep yakıyor! Halkın %70’i iftarı evde yapıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar alışkanlıklarında da değişimler yaşanıyor. Areda Piar’ın gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de vatandaşların dışarıda iftar yapma oranlarını, tercih ettikleri mekanları ve iftar menüleri hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Sonuçlar, artan fiyatların iftar tercihleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları oldukça düşük

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların %45,8’i iftarlarını tamamen evde yapmayı tercih ediyor. %37,5’lik bir kesim ise yalnızca özel günlerde, arkadaş veya akraba buluşmalarında kafe ve restoranlara gidiyor. Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları oldukça düşük seviyede kalıyor: %14,2 yalnızca iki veya üç kez iftarını dışarıda yaparken, %1,7’lik bir grup haftada birkaç kez restoran veya kafeleri tercih ediyor.

Orta segment restoranlar tercih ediliyor

Dışarıda iftar yapanlar en çok orta segment restoranları tercih ediyor. Araştırma sonuçlarına göre:

Yüzde 67,8 orta segment restoranları seçiyor.

Yüzde 17,8 belediye sosyal tesislerini tercih ediyor.

Yüzde 14,4 ise lüks restoranları tercih ediyor.

Araştırmaya göre, yüzde 68’lik kesim fiyatların artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmüyor.

Buna ek olarak,

Yüzde 20,6 önceki yıllara kıyasla daha az dışarıda iftar yaptığını belirtiyor.

Yüzde 52,5, kişi başı 500 TL ve altı menüleri tercih ediyor.

Yüzde 30,7, kişi başı 500-1000 TL arası menüleri seçiyor.

Yüzde 10,3, 1000-1500 TL arası iftar menülerine yöneliyor.

Kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?

Araştırmada katılımcılara “Sizce iftar menülerinde kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?” sorusu yöneltildi. Cevap verenlerin yüzde 96,1’i bu soruya “Evet” yanıtını verdi.

Ayrıca,

Yüzde 76,4 menü fiyatlarının yükselmesini fırsatçılıkla ilişkilendiriyor.

Yüzde 34 ise fiyat artışlarının maliyetlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Restoran seçiminde öncelikler şu şekilde;

Araştırmaya katılanların restoran seçiminde öncelik verdiği faktörler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 73,7 fiyat uygunluğunu en önemli kriter olarak görüyor.

Yüzde 58 lezzet ve kaliteye öncelik veriyor.

Yüzde 30,7, iftar menülerinde daha ekonomik seçenekler görmek istiyor.

Yüzde 78,6, popüler restoranların Ramazan menülerini gereğinden fazla gösterişli bulduğunu belirtiyor.