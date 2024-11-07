DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25 zam insafsızlıktır

Asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili farklı tahminler gündemdeyken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Açlık sınırı 20 bin lirayı geçti. Dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafları 20 bin liranın üstünde. Yoksulluk sınırı ise 70 bin lirayı aşmış durumda. Türkiye’de asgari ücret ise şu an 17 bin 2 lira seviyesinde," şeklinde konuştu.

"En hafif deyimle insafsızlık"

Asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir geçim ücreti olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, "TÜİK’in baskılanmış resmi enflasyon rakamlarının bile yüzde 50’lere dayandığı bir ülkede, asgari ücreti yüzde 25 oranında arttıracağım demek, en hafif deyimiyle insafsızlıktır. Milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demektir" diye konuştu.

ANKA'nın haberine göre Çerkezoğlu, böyle bir oranın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak "DİSK olarak iş yerlerinden başlayarak alanlarda, meydanlarda mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.