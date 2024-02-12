Diyarbakır tekstilde kendi markaları ile büyümek istiyor

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Ayas rapor hakkında bilgiler verirken, Temmuz 2023’te başladıkları çalışma kapsamında 481 işletme ve atölyeyi inceleme hedefinde olduklarını ancak artan maliyetler ve sektörel zorluklar nedeni ile 150’sinin kapalı olduğunu ya da faaliyetlerini durdurduklarını tespit ettiklerini belirti.

Çalışanların yüzde 64’ü kadın

Sezai Ayas, sektördeki 331 işletmede 21 bin 522 kişinin çalıştığını, bunların yüzde 64’ünün kadın olduğunu belirterek, “Kentte tekstil ve hazır giyim sektöründe bir yıl önceye göre çalışan sayısında yüzde 18 artış sağlanmış durumda. Sektörde gelecek bir yıl içinde çalışan sayısında yüzde 48 artış olması bekleniyor. Organize Sanayi Bölgeleri kentte sektördeki istihdamda bugün %62’lik paya sahip” ifadesini kullandı.

Sezai Ayas (solda) hazırladıkları raporla ilgili, Mehmet Kaya ile birlikte kamuoyuna bilgi verdi.

331 işletmenin yüzde 33’ünün kendi markası için üretim yaptığına işaret eden Sezai Ayas, “Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretim yapan 250 işletmenin 75’i uluslararası markalara, 136 işletme ulusal firmalara, 51 işletme ise Diyarbakır’daki işletmelere fason üretim yapıyor. İşletmelerimizin yüzde 87’si siparişe göre üretim yapıyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 250 işletmeden 183’ü kendi markasını kurmak istiyor. Markalaşma ve e-ticarete yönelik adımlarımız, sektörümüzün geleceği için hayati önem taşıyor” dedi.

“Sorun artan işgücü ve hammadde maliyetleri”

Sektörün önemli zorluklarla da karşı karşıya olduğunun altını çizen Sezai Ayas, “Artan maliyetler, özellikle ham madde ve işçilik maliyetlerindeki artışlar, sektörümüzün kar marjlarını baskı altına alarak rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, finansa erişimin zorluğu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin gerekli yatırımları yapabilmesi ve büyüyebilmesi için büyük bir engel teşkil ediyor. Sektörümüzün daha da gelişmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma gelmesi için birlikte çalışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli” şeklinde konuştu.

“Sektörün tüm alanlarında firmalar var”

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise, tekstil ve hazır giyim sektörünün Diyarbakır için stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Tekstil ve hazır giyim sektörünün iki açıdan önemli olduğunun altını çizen Kaya, “Özellikle de genç ve kadın istihdamı için önemli bir sektör. Kadınların gençlerin daha kolay işgücüne katılabildiği emek yoğun bir sektör. Diğer önemli husus pamuk üretimi. Diyarbakır Şanlıurfa ili ile birlikte Türkiye pamuğunun yüzde 55’ini üretiyor ve daha fazla pamuk üretimi yapacak potansiyeli olan ve bu konuda yatırımları devam eden bir il” dedi.