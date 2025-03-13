  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Takip Et

Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak

Diyarbakır’da tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla IPARD Programı kapsamında 2024 yılı makine parkı, arıcılık ve biçerdöver projelerine toplam 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Takip Et

Kentteki tarım sektörünün modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek yatırımlar kapsamında adımlar atılıyor. Bu doğrultuda, 12 adet Makine Parkı Projesi için 135 milyon 610 bin TL, 39 adet Arıcılık Projesi için ise 22 milyon 291 bin TL tutarında destek sağlanacak. Ayrıca, bölgedeki üretici örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla toplamda 12 üretici örgütüne 16 adet biçerdöver tahsis edilecek.

IPARD Programı aracılığıyla hayata geçirilen projeler kırsal kalkınma sürecini hızlandıracak

IPARD Programı aracılığıyla hayata geçirilen projeler, Diyarbakır’ın zengin tarım potansiyelini önemli ölçüde artıracak ve kırsal kalkınma sürecini hızlandıracaktır. Bu projeler, modern tarım tekniklerinin kullanımını teşvik ederek verimliliği artırmanın yanı sıra, kırsal bölgelerdeki ekonomik çeşitliliği destekleyerek yeni iş imkanları oluşturacak ve bölgedeki yaşam kalitesini yükseltecektir.

Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacaktır. Bu sayede, Diyarbakır’ın tarım sektörü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak, kırsal bölgelerdeki refah seviyesi artacak ve bölgenin genel ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacak.

Adım adım ikinci el araç alma rehberi! İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?Adım adım ikinci el araç alma rehberi! İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?Otomotiv
Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörlerEmlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörlerEkonomi

 

 

Ekonomi
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
KKM’de düşüş sürüyor!
KKM’de düşüş sürüyor!
Merkez Bankası PPK özeti: Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek
"Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek"
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı