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Doğalgaz zammı 5 yılda yaklaşık yüzde 500’e dayandı

Konutlara yüzde 24.4 olarak yansıtılacak son zamla beraber vatandaşın doğalgaz tarifesi 5.5 yılda yüzde 470 zamlanmış oldu.

Haber Merkezi
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Doğalgaz zammı 5 yılda yaklaşık yüzde 500’e dayandı
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Doğalgaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı. BOTAŞ, yüzde 38 olarak açıkladığı zammın konutları yüzde 24.4 oranında etkileyeceğini belirtmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü 2024’ raporunda derlediği verilere göre 2019’dan bu yana doğalgaza zam üstüne zam geldi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Covid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılında ise konutlarda doğalgaz yüzde 0.63 zamlanırken, 2021’de doğalgaz zamları yeniden hayatın merkezine yerleşti. 2021’de konutların kullandığı doğalgaza 1 yılda yüzde 47.15 oranında zam yapıldı.

Zam furyası 2022’de de sürmüş ve konutlarda doğalgazın fiyatı 1 yılda yüzde 119.37’lik artışla iki kattan fazla pahalanmıştı. 2023’te konutların doğal gazına zam yapılmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim yapılmıştı 2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zam yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 kat pahalandı.

TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi de yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.

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