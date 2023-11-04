Dogecoin’de 1 dolar kehaneti gerçek olabilir mi?

Berfin ÇİPA



Hikâye, kripto balinalarını takip eden bir platform olan Whale Alert'in uzun süredir kayıp olan antik bir cüzdanın harekete geçtiğini fark etmesiyle başladı. Bu cüzdanın yeniden canlanması başlı başına merak uyandıran bir konu olsa da Dogecoin dünyasındaki tek ilgi çekici olay bu değil. Bitcoin’e katılan ve çift haneli yükselişlere imza atan Dogecoin’i Kripto Masası’nda konuştuk.

Büyük balina hareketleri uyarı platformu Whale Alert, işlemlerin izini takip ettiğinde antik cüzdanın hikâyesi daha da ilginç bir hal aldı. Cüzdanın son zamanlardaki faaliyetlerine rağmen, sahibinin Dogecoin'lerin tamamını hâlâ elinde tuttuğu görüldü ve bu da yatırımcıları beklenmedik yeniden uyanışın ardındaki nedenleri düşünmeye zorladı. Antik cüzdan Dogecoin'in sadece 0,00054 $ gibi çok düşük bir fiyatla işlem gördüğü döneme aitti. Ve kripto para piyasasının dinamik ve çoğunlukla öngörülemeyen doğasıyla birlikte gelen inanılmaz potansiyelinin kanıtıydı.

10 YILLIK SABIR, 366 BİN DOLAR KÂR

Kripto Para Uzmanı Ozan Kara; “Yatırımcı Dogecoin’leri 10 yıl boyunca elinde tutarak, küçük bir yatırım ile 366 bin doların üzerinde kâr elde etti. 28 Ekim’de başlayan olayın DOGE’un yükselişini sınırladığı düşüncesi var. Uykudaki cüzdanların aniden harekete geçmesi kripto paralarda çok önemli. Özellikle Bitcoin’de buna birçok kez şahit olduk. Çünkü ilk yatırımcıların, geliştiricilerin satışa başlaması, projenin içi boşaltılıyor mu düşüncesini akla getiriyor. Diğer önemli bir sebep de tutar küçük olsa bile cüzdanın harekete geçmesi, o cüzdandaki kalan tutarın da hareketine işaret ediyor. Potansiyel bir arz şoku fiyatlaması yaşanıyor. Buradaki transferin de bu şekilde olduğunu görüyoruz. 28 Ekim’de 360 bin DOGE’un transferinin ardından 3.6mio DOGE’u transfer ediyor, ertesi gün de 1.4mio DOGE transferi daha gerçekleştiriyor. Bu transferlerin muhtemel bir borsa cüzdanında bittiğini görüyoruz. Borsalara giriş satışa hazırlanması açısından ve arz şoku potansiyelinin artık gerçekleşme üzere olduğunun en büyük göstergesi. Ancak bu transfer sonrası Dogecoin’de diğerlerinden ayrışacak bir düşüş gerçekleşmiyor. Bunun nedeni cüzdanın nispeten küçük olması. Yani piyasayı sarsacak kadar büyük bir etkiyi tetikleyemeyecek miktarda olması.”

Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler ise piyasaya bir etkisinin olmayacağını düşündüğünü söyledi ve ekledi; “Piyasaya pek bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Bu tür cüzdan hareketleri çok şahsi nedenlerle gündeme gelebiliyor. 10 yıldır satmaya gerek duymamış kim bilir belki de şu an nakde ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu Bitcoin’de bir anlam ifade edebilir ama Dogecoin gibi paralarda pek bir önemi yok. Birkaç kişinin satıyor olması Dogecoin’deki olası bir yükselmenin önüne geçemez, yapısı biraz daha farklı…”

YENİDEN YATIRIMCININ GÖZDESİ OLUR MU?

Geçtiğimiz hafta iğneyi 30 bin doların üzerine atan Bitcoin piyasayı domine etti ve yukarı yönlü trendden altcoinler de payını aldı. Şaka coin’ler çift haneli artışlara sahne oldu. PEPE yüzde 90, DOGE yüzde 25, SHIB ise yüzde 18’lik yükseliş kaydetti. Hal böyleyken 2021 ve 2022 yıllarında yıldızı parlayan Şaka coin’lerin yeniden yatırımcının gözdesi olup olmayacağı merak ediliyor. Bu ihtimalin güçlü olduğunu belirten İşler; “Boğanın bir döneminde bir ay Şaka coin ayı olur. Her boğa döneminde bu yaşandı. Şaka coin’ler yükselir, 100’e katlar biri der ki “…niye almıyorsun, 1000’e katlayacak…” Ve bu sırada aniden satış başlar…

Böyle bir dönem kesinlikle gelir. Ben normalde şaka coin’lere pozitif yaklaşan biri değilim ama alacaksam şimdi, ucuzken alırım ki o dönem geldiğinde ve spekülasyonlar başladığında satabileyim. Spekülasyonlara kapılıp tepeden alırsan zarar etme olasılığın çok yüksek” dedi.

“ŞAKA COIN’LER HEP HAYATIMIZDA OLACAK”

Ozan Kara ise, “Geçtiğimiz boğa rallisinde kirpto paraların değerlemesi ile ilgili bir görüş yoktu. Daha iyi reklam yapan, daha iyi teknolojiye sahip olduğunu iddia eden birçok projenin 100 kat, 200 kat artması yatırımcılarda fırsat kaçmadan bu coin’i alalım psikolojisi oluşturdu. Yatırımcılar on binlerce kripto para arasından, bir sonraki 100 katı kazancı hangisinin getireceğine dair bahse tutuştular.

Ve belli bir noktada mantıktan uzaklaşmaya başladılar. Bütün yatırım araçlarının ortak amacı; ‘sabit veya değişken bir getiri sağlamak üzerine kurulur.’ Bunlardan biri değer kazancı olsa da, o yatırım aracının önümüzdeki dönemde yaratacağı nakit akımının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şaka coin’lerinin en büyük dezavantajı, nakit akımı yaratamamaları. Birer pazarlama harikası olan bu coin’leri değerlemek bu açıdan epeyce zor. Şaka coin’lerin yükselişinin ve yaşanan hype’ın tek seferlik olduğunu düşünüyorum. Ancak regüle piyasalarda bile değeri tartışmalı birçok şirketin fiyatının yükselebildiğini hesaba katarsak, şaka coin’lerin bundan sonra da hayatımızda olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

Gate Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu Dogecoin grafiğini Kripto Masası için yorumladı. Dogecoin’in haftalık grafiğinde dev bir alçalan üçgen formasyonu var. Bu formasyonun kırılma aşamasına geldiğini görüyoruz. Kuvvetli bir alış hacmiyle bu formasyon yukarı yönlü kırılabilir. Yukarı yönlü kırılmasıyla Dogecoin 0.90-1$ arasında bir alanı hedefl eyebilir. Grafikte aynı zamanda Nisan 2022’den bu yana grafikte ikili dip formasyonu oluşmuş durumda. Formasyonun boyun çizgisi 0.15$ seviyesinde. DOGE su anda 0.064$ seviyesinde. DOGE 2 hareketli ortalamayı destek haline getirmesiyle boyun çizgesine doğru yükselişe geçecek. 50 Haftalık hareketli ortalama 0.074$ ve 100 haftalık hareketli ortalama 0.089$ destek haline geldiğinde Dogecoin’in orta vadeli hedefi önce boyun çizgisi 0.15$ ardından 0.26$ seviyesi olacak.

DOGECOIN 1 DOLAR OLUR MU?

Kara: Dogecoin’in 1 dolar olması demek 15 kat değerlenmesi anlamına geliyor. Piyasa aynı kaldığı durumda bu DOGE’un 3.sıraya yerleşerek dominansının yüzde 15’lere geleceği anlamına gelmektedir. Ben değer olarak kendine özgü bir yeri olan Bitcoin harici başka bir kripto paranın olacağını düşünmüyorum. DOGE farklı bir şey sunmuyor. Yükselişi Elon Musk’ın pazarlaması sonucu oluştu. Bundan sonra da yavaş yavaş değerinin azalacağını düşünüyorum. Kripto paralarda boğa sezonu gelecek ama bildiğimiz türden olmayacak. Daha çok teknoloji ve kullanım odaklı bir sezon göreceğiz. DOGE yükseliş sonrası çeşitli güncellemeler ile yatırım yapılabilir bir kimlik kazanmaya çalışsa da önümüzdeki yıllarda hayatımızda olmayacak diğer yüzde 99.9 coinlerden biri… Musk’ın Dogecoin’in arkasında olması kuşkusuz önemli. Ama Elon Musk DOGE sonrasında Floki ve Baby Doge ile ilgili tweetler atarak da bu coin’lerin yükselmesini sağladı. Hatta bugün bile Marvin coin ile ilgili tweeti sonrası yüzde 400 oranında bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Ancak bunların yanında Elon Musk’ın twitterı satın alması sonrası bu platformu bir dönüşümün içine sokması, kripto paralar ile ilgili geliştirmeler yapacağı düşüncesi oluştu. Bununla ilgili en son Twitter’da kriptopara cüzdanı hizmeti sunmak için satın alımlar yaptığı konuşuluyor. Uzun dönemde Dogecoin ile ilgili beklentim negatif olsa da yatırımcıların potansiyel gelişmeleri izlemesi yerinde olur.

Dedeoğlu: X, Telegram ve diğer sosyal mecralarda Dogecoin’in fi yatının 1 dolar olacağına dair bir spekülasyon hızla yayılıyor. Bu da kendi kendine doğrulanan kehanete dönüşebilir. Sonuçta bir varlığı aldığımızda fi yatın yükseleceğini düşünüyor ve bekliyorsak ve bizim gibi yapan pek çok yatırımcı varsa; o grafi k yükseliyor. Eğer büyük bir kitle DOGE’u 1 dolar olacak spekülasyonu ile alır ve o fi yat seviyesini beklerse bu fi yat gerçekleşir, ama tabii ki bu yolun devamına geri çekilmeler ve düzeltmeler hâkim olur. İşler: Spekülasyon olmadan 1 dolar gibi fi yatlara market büyüklüğü sebebiyle gelmesi mümkün değil. Dogecoin neticede ölü diyebileceğimiz bir coin. Yola da zaten Dogecoin çok değerli olsun amacıyla çıkılmadı, bahşiş olarak kullanılması hedefl eniyordu. Şu an geldiği noktada da ilk ekibin proje ile alakası kalmadı ve çok şey değişti. Musk’ın yeterince merkezsiz bulup üzerinde rahat spekülasyon yapabildiği bir şey haline geldi. O nedenle spekülasyonları tekrar ve tekrar yapacağına inanıyorum.

YATIRIMCISI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Dedeoğlu: Şaka coin yatırımcıları piyango bileti almak ile şaka coin alım satımını yapmayı aynı görüyor ancak büyük fark var. Mühim olan piyango biletini nasıl aldıkları. Kâr realizasyonu yaparak Şaka coin heyecanından yararlanmak mümkün ama kâr aldıkları noktada işlemi kapatmaları ve içerden yatırım yaptıkları sermayeleri çıkarmaları gerekiyor. Türev piyasada kaldıraçlı işlem yapmak ise tamamen kısa süreli ve kontrollü olmalı. Küçük sermayeli yatırımcılar için sermayelerinin yüzde 1’inden azı ile trade yapmaları tabiri caizse paraları sıfırlanırsa üzülmeyecekleri bir sermaye ile yatırım yapmalarını önerebiliriz. İşler: Şu an bir sepet oluşturuyorsanız içerisine bir iki tane şaka coin eklemekte fayda var. Teknolojisi veya bir faydası olduğu için değil doğru noktada en fazla spekülasyon bunlar üzerinden yapıldığı için. Bütün portföyü buna bağlamak çok gereksiz bir risk olur. Ama portföyün içerisinde bir miktar yer vermek boğa sepeti yapanlar için bence faydalı.

Kara: Şaka coin almamaları yerinde olur. Ancak ben de ara ara bu heyecana kapılıyor ve bu tarz yatırımlar yapabiliyorum. Bu coin’lerin değeri tartışmalı olduğu için büyük riskler barındırıyor. Bunun karşılığı olarak da yüksek getiri bekleniyor. Bundan dolayı Dogecoin gibi olgunluğa ulaştığını düşündüğüm şaka coin’lerden ziyade henüz yolun başındaki coin’lere bakıyorum. Bu yatırımın tamamen sıfırlanma ihtimalini artırıyor. Bundan dolayı çok çok daha riskli olsa da riski dağıtmak için az miktarda birden çok şaka coin’e ara ara yatırım yapıyorum. Sonrasında unutuyorum bu yatırımları. Tekrar şaka coin yükselişi olursa benim yatırım yaptığım coin’ler var mı buna bakıyorum. Bunların birer şans bileti olduğunu bilerek ve kaybetsem de üzülmeyeceğim miktarlarda yatırım yapıyorum. Şaka coin’ler sundukları akıl dışı getiri vaatleri ile insanların kafasını sürekli karıştırıyor ve kolay yoldan zengin olma fırsatı olarak görülüyor. Ancak değer yatırımının artık kripto paralarda çok daha önemli olacağını düşünüyorum.

MUSK’IN DOGE AŞKI

Elon Musk’ın kripto paralara olan ilgisini ve gözdesi Dogecoin aşkını bilmeyen yoktur… Bazı traderlar Musk’ın tweetlerinin bildirimlerini açarak işlem yapma noktasına geldi. Hâl böyle olunca spekülasyon sebebiyle açılan davalar da kaçınılmaz oldu. Bu davaların fiyatlara bir etkisi olacak mı, piyasada boğa sezonu başlayınca Musk ne yapacak? İşler, dava konusunda endişelenilecek bir durum olmadığını söyleyerek; “Dogecoin’in davalarla piyasadan silinmesi mümkün değil. Elon Musk’ın attığı tweet ona olumsuz yazmaz. Çünkü şirketin parası değil. Ayrıca ben bu davalar sonucunda Musk’a ciddi bir ceza verileceğini de düşünmüyorum” dedi ve Musk’ın yeni projeleri olabileceğini söyleyerek ekledi; “Dogecoin’nin son dönemdeki hareketleri tamamen piyasa ile doğru orantılı. Kendi özelinde bir hareket olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte ben dâhil herkesin ortak bir beklentisi var. Boğa piyasasında bir noktada Elon Musk çıkıp Dogecoin’le kullanım alanı sunabilir, finans ile X’i buluşturabilir. Burada Dogecoin’le bir kullanım alanı sunması bekleniyor. Bununla alakalı bir tweet attığında Dogecoin’de büyük bir hareket görebiliriz. Bir gün içerisinde ikiye, üçe katlayan mumlar yanabilir. Ama tabii bunun zamanlamasını kestirmek hayli güç. Sırf Elon Musk’a dair böyle bir beklenti var diye alım yapmak başlı başına risktir.” Dedeoğlu’nun konuya ilişkin görüşü ise şu şekilde; “Elon Musk’a daha öncesinde Dogecoinde manipülasyon yaptığı ve ponzi oluşturduğu suçlamalarıyla dava açılmıştı. Musk, Nisan 2023’de Twitter logosunu Dogecoin köpeğinin resmi ile değiştirmişti ve DOGE’un değeri yüzde 30 yükselmişti. Musk bu adımının ardından bir iddiaya göre 124 milyon dolar değerinde DOGE satmıştı. Twitter Elon Musk öncesi dönemde, Strike şirketiyle Bitcoin bahşiş ödemeleri konusunda ortaklık kurmuştu. Daha sonrasında ise bu hizmeti sonlandırmıştı. Elon Musk’ın X platformuna DOGE ödemelerini getirebileceği konusunda büyük beklentiler var. Bu da Elon Musk haberleri ve X haberleri ile bağlantılı şekilde fiyatlanmasına neden oluyor. Bunun dışındaki haberler DOGE’u doğrudan etkilemiyor.”