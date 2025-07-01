Doğu Karadeniz’den 707 milyon dolar ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin açıkladığı verilerine göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 707 Milyon 103 Bin 227 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Elde edilen sonuca göre bölge ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ilk beş ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracatın; 561 Milyon 151 Bin doları Trabzon'dan, 77 Milyon 502 Bin doları Rize'den, 37 Milyon 50 Bin doları Gümüşhane'den ve 31 Milyon 399 Bin doları ise Artvin'den gerçekleşti. Yine bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 33 oranında artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9, Artvin'den gerçekleşen ihracatta da yüzde 20 düşüş yaşandı.

Rusya’ya yapılan ihracat düştü

Verilere göre, yine aynı dönemde bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise; 351 Milyon 666 bin dolar ile Fındık, 78 Milyon 701 Bin dolar ile Maden ve Metaller, 71 Milyon 317 Bin dolar ile Yaş Meyve Sebze, 69 Milyon 182 Bin dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri oldu. Bölge 2025 yılı ilk beş ayında 124 farklı ülkeye ihracat yaparken en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa oldu.

Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 76 ve Fransa'ya yüzde 24 artış yaşanırken, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracata yüzde 10, Almanya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 37 oranında düşüş yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak bu sene Şili, Belize, Sierra Leone, Bahamalar ve Nijerya olmak üzere 11 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.