Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlarda dolar yorumları

Dolar, yeni haftanın ilk gününü önceki kapanışının hemen altında tamamlarken, bugüne ise yatay seyirle başladı. Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar, bugün ise kapanışının hemen üzerinde 18,63 Türk lirasından işlem görüyor. Dolar/TL'nin yanı sıra diğer majör para birimlerinde ise yükseliş görülüyor. Euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,3350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,3720'den satılıyor.

Uzmanlardan dolar yorumu

Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel risk iştahının arttığını ve bunun da dolar talebini azalttığını bildirdi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.