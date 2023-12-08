Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Aralık döviz kuru fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar/TL, üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile geldiği 28,9705 tarihi zirvesinin hemen altında güne başladı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 8 Aralık 2023 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,96'ya kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:26 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 28,9524'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 31,2418 seviyelerinde seyrediyor.
TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti.
Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.