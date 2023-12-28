Dost veya müttefik devletlere yardım limiti belirlendi

3212 sayılı Kanun kapsamında 2024 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlara bakımından söz konusu kanunda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek, karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütecek.