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Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 355,20 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 827,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 31 Ocak ile sona eren haftada 164 milyar 472,10 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 11,40 milyon dolar artarak 103 milyar 997,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 366,50 milyon dolar azalarak 60 milyar 474,80 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 197 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 50 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 147 milyon dolar düşüş gösterdi.

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