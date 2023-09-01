Döviz mevduatı 4,7 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 173 milyar 865,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Ağustos ile sona eren haftada 178 milyar 560,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 296,70 milyon dolar artarak 106 milyar 106,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 3920, milyon dolar artarak 72 milyar 454,50 milyon dolara ulaştı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 782 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 160 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 623 milyon dolar artış gösterdi.