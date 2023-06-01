Döviz mevduatlarında 7 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 183 milyar 5,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Mayıs ile sona eren haftada 176 milyar 3,90 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 910,70 milyon dolar azalarak 105 milyar 747,60 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 90 milyon dolar düşüşle 70 milyar 256,20 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 6 milyon 291 dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 3 milyon 397 dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 894 milyon dolar düşüş gösterdi.