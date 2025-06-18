DSİ, Adana ve Mersin'deki iki taşınmazını satışa çıkardı

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ihaleler kapalı teklif usulüyle Bölge Müdürlüğünün Adana'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Planlama kapsamında, Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile Mersin'in Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki bir taşınmaz satılacak.

Dörtler Mahallesi'ndeki taşınmaz için toplam 20 milyon 617 bin 535 lira muhammen bedel belirlendi. Değirmendere Mahallesi'ndeki taşınmazın tahmini satış bedelinin ise 14 milyon 844 bin 136 lira olduğu belirtildi.

Söz konusu ihaleler 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.