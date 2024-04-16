Dubai seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanıyor

Ülkedeki olumsuz hava koşulları ve sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı. Şiddetli yağmur nedeniyle uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanıyor.

Dubai Havalimanı'na iniş yapacak olan Milan, Zürih, Budapeşte, Parİs, Kuveyt, ve Londra uçakları havada tur atarken İstanbul Havalimanı'ndan Dubai'ye gidecek olan Emirates'in EK-122 seferi iptal edildi

THY'nin Dubai'ye yapacağı uçuşlarda yaklaşık 3 saat gecikmeli yapacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Flydubai'nin FZ-752 sefer sayılı uçuşu 5 gecikmeli olarak yapılırken FZ-754 seferi iptal edildi. Dubai- istanbul uçuşları karşılıklı olarak 3 ila 5 saat arasında gecikme yaşanıyor.

Öte yandan Flydubai Havayoluna ait olan bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alınarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Uçuşlar iptal edildi

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar zaman zaman 25 dakika süreyle dururken Havalimanı'nda 24 tane yurtdışı ve 29 tanesi ise yurtiçi uçuş iptal edildi.

Bazı uçaklarda yakın havalimanlarına yönlendirilirken iniş yapacak uçaklar yoğun yağış nedeniyle havada tur atmak zorunda kalıyor.