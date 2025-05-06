Düğün masrafları kabarıyor! Yeni evleneceklere kötü sürpriz: Şarkılara telif yolda

Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu başladı. Evlilik yolunda adım atan çiftler, zaten ağır olan düğün giderleriyle boğuşurken yeni bir masraf kalemini de masraflara ekleyecek. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından duyurulan yeni bir uygulama, çiftlerin bütçesini daha da sarsacağa benziyor. Bundan böyle düğünlerde çalınan şarkılar için de telif ücreti ödenecek.

Müzik için telif ücretine yönelik hazırlık yapılıyor

MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti alınmasına yönelik ciddi bir hazırlık içerisinde. MESAM Başkanı Recep Ergül, konuya dair HaberTürk'e yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir çalışma yürüyor şu anda. Düğün salonları hiç telif ödemiyorlar. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor" diyerek mevcut sistemdeki boşluklara dikkat çekti.

"Ticari değil, kendi aralarında eğlenme"

Öte yandan uygulamanın haksız olduğunu düşünenler de var. Düğün Planlama Sitesi Kurucusu Emek Kırbıyık, Show Haber’e yaptığı değerlendirmede "Kar amacı olmayan bir etkinlikte bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mekan kiralanmışsa ve çift müzikleri kendi getirdikleri dj aracılığıyla çalıyorsa bu aslında ticariye değil, kendi aralarında eğlenmeye giriyor" sözleriyle duruma itiraz etti.

''Küçük işletmeleri zorlar"

Telif uygulamasına destek verenler de bulunuyor. Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt, sektördeki bazı işletmelerin bu adımı olumlu karşıladığını belirtti:

"Bizim Etkinlik Sendikası diye bir sendikamız var. 1000'e yakın üye MESAM'a başvurup 'Biz size telif hakkı ödemek istiyoruz. Sanatın ve sanatçının yanındayız' diyerek MESAM'a destek çıktı. Ama küçük işletmeler var. Bütçelerin biraz daha aşağıda olması lazım ki herkes bu telif haklarını ödeyebilsin."

Çiftlerin üzerine bir yük daha

Düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte artan masraflar, şimdiden çiftleri zor durumda bırakmışken, müzik telifinin de eklenmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Telif uygulamasının hayata geçmesi halinde çiftler eğlence planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.