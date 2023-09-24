Dünya ambalaj sektörünün kalbi İstanbul’da atacak

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) pandemiden önce 2019 yılında ilk kez düzenlediği ‘Sürdürülebilir Ambalaj & Döngüsel Ekonomi’ temalı kongrenin ardından, 7-8 Aralık tarihlerinde İstanbul’da ‘ASD Ambalaj Kongresi 2023 - II. Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ni düzenlemeye hazırlanıyor. Ambalaj sanayi ve sektörünü destekleyen üretim dallarını, araştırmacıları, öğrencileri, kamu kurumlarını, marka sahiplerini, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmesi hedeflenen kongrenin teması ise ‘Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ olarak belirlendi.

2019’da düzenlenen kongrenin bir hayli başarılı geçtiğini ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “İki gün süren kongremize 13 ülkeden 45 konuşmacı ve 1000 kişi katılmıştı. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongrenin benzer şekilde sektörümüz tarafından yoğun ilgiyle karşılanacağını biliyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli gelişme içerisinde olan ambalaj sektörü için büyük önem taşıyan kongremizin dünyadaki tüm sanayiler için ortak alan olan ambalaj sektörünün ve ilgili endüstrilerin gelişmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz.” dedi.

‘Güçlü bir konumdayız’

Ambalaj sektörünün sürekli bir gelişim içinde olduğunun altını çizen Zeki Sarıbekir, “Sektörümüzde sürekli bir yenilik, sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Gelen talepler farklılaşıyor ve bunlara ayak uydurulması gerekiyor. Biz de yaşanan değişim ve dönüşümü yakından takip ediyor, bu değişim ve dönüşümü tüm sektörümüzün yakalayabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASD olarak, dünyadaki tüm sanayiler için ortak alan olan ambalaj sektörünün ve ilgili endüstrilerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülke olarak ambalaj sektöründe dünya çapında çok güçlü bir konumdayız. Mevcut şartlar göz önüne alındığında, ülkemizin üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve rekabetçi yapımız da eklendiğinde çok daha büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz.” diye konuştu.

‘Sektörümüzü geleceğe hazırlıyoruz’

Değişen dünya düzeninde gelecek için kaygıların arttığına dikkat çeken Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kaygıları yakından takip ediyor, ambalaj sektörü olarak bu kaygıları minimum seviyelere indirmeyi hedefliyoruz. İşte bu yüzden kongremizin ana temasını da ‘Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ olarak belirledik. Yaşanılan bu dönemde iklim değişikliğinin etkileri en derin şekilde hissediliyor. Yükselen nüfusla birlikte ihtiyaçlar da çeşitlenirken, gıdadan temizlik ürünlerine kadar hayatın her noktasında yer alan ambalaja olan ihtiyaç da artıyor. İşte bu noktada biz üreticiler olarak üretim şekillerimizi değiştiriyor, gelişen ihtiyacı karşılarken çevreyle daha uyumlu üretim modelleri geliştiriyoruz. Şu anda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması başta olmak üzere öncelikli konular arasında; sorumlu üretim, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, sera gazı hesaplama-azaltım ve Avrupa Yeşil Mutabakatı yer alıyor. Birçok ülke sürdürülebilir üretim modellerine geçiş yapamayan ülkelerden ya da şirketlerden alım yapmayı azaltıyor, sonlandırıyor. Sektör olarak biz de böyle bir durumla karşılaşmamak için yeni yatırımlar yapıyor, üretim hatlarımızı revize ediyoruz. Döngüsel ekonomi dahilinde hedeflenen üretim ve ticaret süreçlerini yakından takip ediyoruz. Düzenleyeceğimiz ASD Ambalaj Kongresi 2023’te yaşanan gelişmeleri tüm sektör paydaşları ile birlikte ele alacağız. ‘Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ temasıyla 2 gün sürecek kongremizle sektörümüzü geleceğe hazırlamak istiyoruz.”

Kongre Konu Başlıkları:

• Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm,

• Ambalaj Malzemeleri ve Sürdürülebilir Üretim,

• Güncel Geri Dönüşüm Teknolojileri,

• Ambalaj Baskı Teknolojileri,

• Türkiye'de ve Dünyada Ambalaj Sektörü,

• Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat,

• Gıda Ambalajlarında Yenilikler,

• Ambalaj Tasarımı ve Yaratıcı Düşünme,

• Ambalaj Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji,

• 11. Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme.