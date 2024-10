Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor

Son dönemde Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye hakkında bir değerlendirme daha yaptı. Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye gölgelerden çıkıyor" ifadesini kullanarak Türkiye ekonomisine dikkat çekti.

Hanke, "Bugün, yüksek frekanslı veriler kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28 olarak doğru bir şekilde ölçtüm." mesajını paylaştı.

Hanke, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zekayla hazırlanmış bir görselini paylaştı.

Hanke, kısa bir süre önce de X hesabından yaptığı paylaşımda "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" demişti.

Hanke, "Türkiye’de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye’nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

#TurkeyWatch🇹🇷:



Today, using high-frequency data, I accurately measure Turkey's annual inflation at 28%/yr.



TURKEY IS EMERGING FROM THE SHADOWS. pic.twitter.com/hq8nuRNl80