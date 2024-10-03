  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor
Takip Et

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye ekonomisi hakkında sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Hanke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka ile oluşturulmuş bir görselini paylaşarak, "Türkiye gölgeden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor
Takip Et

Son dönemde Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye hakkında bir değerlendirme daha yaptı. Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye gölgelerden çıkıyor" ifadesini kullanarak Türkiye ekonomisine dikkat çekti.  

Hanke, "Bugün, yüksek frekanslı veriler kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28 olarak doğru bir şekilde ölçtüm." mesajını paylaştı.

Hanke, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zekayla hazırlanmış bir görselini paylaştı.

Kısa bir süre önce "Türkiye iyileşme yolunda" ifadesini kullanmıştı

Hanke, kısa bir süre önce de X hesabından yaptığı paylaşımda "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" demişti.

Hanke, "Türkiye’de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye’nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

MTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidirMTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidirŞehirler

 

Mesa Holding'den dev yatırım! Azeri ve Dubaili şirketle ortak projeye imza atacakMesa Holding'den dev yatırım! Azeri ve Dubaili şirketle ortak projeye imza atacakEkonomi

 

Ekonomi
JPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisi
JPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisi
Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor
Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor
Ünlü kahve zinciri gözünü Afrika ve Asya’ya dikti! Yatırım için kahve çiftlikleri alacak
Dünya devinden yatırım kararı! Kahve çiftlikleri almak için harekete geçti
TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?
TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?
Çiftçinin ödemeleri hesaplara yatıyor! Konya Şeker çifte avans için tarih verdi
Çiftçinin ödemeleri hesaplara yatıyor!
Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi
Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi