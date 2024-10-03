Mesa Holding'den dev yatırım! Azeri ve Dubaili şirketle ortak projeye imza atacak

Üçlü ittifakta Dubai şirketi Reportage Real Estate, Türk Mesa Holding Şirketi ve Azerbaycanlı Sabah Yatırım Grubu yer alıyor.

Ortaklığın duyurusu Reportage Real Estate Company'nin Dubai'de geliştirmekte olduğu "Vardana" projesinin yeni bir aşamasının başlatılmasını ve "RMS Capital for Real Estate Investment and Development"ı da içeren gelecek planlarını duyurmak üzere Dubai'de düzenlediği uluslararası bir basın toplantısında yapıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Reportage Real Estate Genel Müdürü Andrea Nocera, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ittifakın gayrimenkul sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi ve müşterilere katma değer sağlayan seçkin bir gayrimenkul ürünü sunmayı hedeflediğini doğruladı.

Nocera, Emirates'in dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcılara sağladığı çekici ve teşvik edici yatırım ortamının ışığında, Emirlik'teki emlak sektörünün seçkin yatırım fırsatları sunduğunu ve bunun da birçok geliştirme şirketini gayrimenkulde umut verici fırsatları keşfetmeye teşvik ettiğini açıkladı.

Nocera şunları söyledi: "Dubai, özellikle ülkedeki yatırımları destekleyen birçok girişim ve tedbirin sürekli olarak açıklanması ışığında, dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcıları ve varlıklı insanları çeken küresel bir yatırım destinasyonudur."

Nocera, Emirlik'te hayata geçirdiği tüm projelerinde Reportage Gayrimenkul satışlarındaki artışın, Türk "Mesa Holding" Şirketi ve Azerbaycanlı Sabah Yatırım Grubu gibi iki dev şirketin yer aldığı yeni ittifakı, Emirlik'te yeni projeler başlatmaya teşvik ettiğine dikkat çekti.

"Küresel pazarda güçlü oyuncu olacağız"

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu da yeni ortaklığın, üç şirketin büyük deneyimlerinden ve etkinliklerinden yararlanarak önümüzdeki dönemde küresel ölçekte büyük projeler geliştirerek küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediğini söyledi.

İlk ortaklık projeleri bu yıl ve 2025'te Dubai, İstanbul ve Bakü'de toplam 600 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek. Finansman ortaklar tarafından sağlanacak, merkezi proje yönetimi ise Dubai'den organize edilecek.

Sabah Yatırım Grubu CEO'su Orkhan Mustafayev ise şunları söyledi:

“Müşterilere seçkin yatırım fırsatları sunması, hedef pazarlardaki varlığını güçlendirmesi ve yeni fırsatlar yaratması nedeniyle yeni ittifak projeleri gayrimenkul sektöründe bir kilometre taşını temsil edecek"

Üç ittifak şirketinin hisseleri yüzde 34'ü Reportage Gayrimenkul Şirketi'ne, yüzde 33'ü Mesa Holding Şirketi'ne ve yüzde 33'ü Al-Sabah Yatırım Grubu'na ayrılıyor.

Üç markanın baş harflerinden oluşan “RMS” üçlü adı, bu markaların güven, kalite, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal katkıyı içeren ortak vizyonunu simgelemektedir.