  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Efor Gübre halka arz sürecine başladı
Takip Et

Efor Gübre halka arz sürecine başladı

Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve halka arz hazırlıkları için önemli bir adım attı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Efor Gübre halka arz sürecine başladı
Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

30 Eylül 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında bu kararın alındığı duyuruldu.

Şirketin bağlı ortaklığı olan Efor Gübre, halka arz süreci kapsamında esas sözleşmesinin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi için 02 Ekim 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Efor Gübre, Türkiye’nin gübre sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmek ve büyüme potansiyelini gerçekleştirmek için bu yeni stratejik hamleleri hayata geçiriyor.

Philip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptıPhilip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptıŞehirler
Kuraklık tehlikesi, buğday üretiminde planlama ihtiyacı doğurduKuraklık tehlikesi, buğday üretiminde planlama ihtiyacı doğurduŞehirler
Sanat, krizlere karşı insancıl çözümler yaratma gücüne sahipSanat, krizlere karşı insancıl çözümler yaratma gücüne sahipSürdürülebilir Ekonomi

 

Şehirler
MTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir
MTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir
AKAMİB, Birleşik Krallık’taki atağını sürdürecek
AKAMİB, Birleşik Krallık’taki atağını sürdürecek
AKİB’in eylül ayı ihracatı 1,37 milyar dolar oldu
AKİB’in eylül ayı ihracatı 1,37 milyar dolar oldu
Philip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptı
Philip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptı
SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Paneli” gerçekleştirildi
SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Paneli” gerçekleştirildi
Kuraklık tehlikesi, buğday üretiminde planlama ihtiyacı doğurdu
Kuraklık tehlikesi, buğday üretiminde planlama ihtiyacı doğurdu