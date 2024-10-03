Efor Gübre halka arz sürecine başladı
Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve halka arz hazırlıkları için önemli bir adım attı.
EKONOMİ / KOCAELİ
30 Eylül 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında bu kararın alındığı duyuruldu.
Şirketin bağlı ortaklığı olan Efor Gübre, halka arz süreci kapsamında esas sözleşmesinin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi için 02 Ekim 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Efor Gübre, Türkiye’nin gübre sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmek ve büyüme potansiyelini gerçekleştirmek için bu yeni stratejik hamleleri hayata geçiriyor.