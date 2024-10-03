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Philip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptı

Philip Morris Türkiye çalışanlarından oluşan çevre gönüllüleri, Dünya Çevre Haftası aktiviteleri çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla önce Foça’daki Orak Adası’nda daha sonra Torbalı’daki Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’nda temizlik yaptı.

Haber Merkezi
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Philip Morris çalışanları Foça ve Torbalı’da çevre temizliği yaptı
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İZMİR / EKONOMİ

Foça’daki etkinliğe katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, bu tür temizlik çalışmalarının, birer anlık müdahale değil, çevre bilincine ulaşma konusunda atılan güzel adımlar olduğunu dile getirerek, asıl hedeflerinin çevreyi koruma bilincini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.   

Torbalı’da düzenlenen etkinliğe katılan Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, çevre kirliliğinin, tüm dünyada iklim değişikliğine neden olan etkenlerin başında geldiğini ifade ederken, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de Torbalı’yı daha yaşanabilir bir şehir yapma amacı ile yola çıktıklarını, birçok projeyi faaliyete geçirdiklerini ve çevre temizliğine önem veren gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun da hızla değişen dünyada, iklim krizi ile mücadelenin tüm tarafların katılımı ile başarılabileceğini vurgulayarak, bu konuda sanayicilere, iş insanlarına, tarım kuruluşlarına ve Torbalı halkına önemli görevler düştağana söyledi.

Philip Morris Türkiye Fabrika Yöneticisi Isaac Diaz da, Philip Morris Türkiye olarak sürdürülebilir bir dünya arzusu ile çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak üzere faaliyetlerini yürütmeye devam ettiklerini, iklim değişikliği ile mücadelenin öncelikli gündem olduğunu ifade etti.

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