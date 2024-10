Türkiye'nin ilk Nickelodeon Land'i açılıyor

Türkiye'deki bu ilk Nickelodeon projesi, Türk turizm sektörü ve The Land of Legens için önemli bir adım niteliği taşıyor. Ocak 2025’te yapılması planlanan açılış, markanın küresel çaptaki önemini aynı zamanda Türkiye için kilit bir proje ve yatırım haline getiriyor. The Land of Legends ile dünyanın en büyük eğlence markalarından biri olan Paramount Global'e ait Nickelodeon arasındaki işbirliği, Türk konaklama ve eğlence sektörünün büyüme hızını yansıtmasının yanı sıra yeni fırsatlara açılan bir pencere de sunuyor.

15 Ocak 2025’te açılacak olan Nickelodeon Land üç benzersiz alandan oluşuyor: Sünger Bob Kare Şort’tan su altında Bikini Bottom; Star Trek: Prodigy'ye dayanan galaksiler arası Star Trek: Wild Galaxy ve açık havada misafirleri karşılayacak olan Adventure Bay PAW Patrol.

Yeni proje kapsamında konuklar, Bikini Bottom'daki dev Jellyfish Jam salıncağında eğlenmekten Star Trek: Wild Galaxy 5D sinemasında bir uzay macerasına atılmaya ve Skye's Flyers helikopter sürüşünde yüksekten uçmaya kadar bir dizi heyecan verici deneyim yaşayacaklar.

Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya'da her konuk kendi efsanesini yaşayacak ve Ninja Kaplumbağalar’dan Dora’ya, PAW Patrol’den Star Trek’e kadar Nickelodeon’daki arkadaşlarıyla bir araya gelerek çeşitli interaktif deneyimler aracılığıyla hayal gücünü genişletme şansına sahip olacak. Konuklar yeni Nickelodeon Hotels & Resorts'a giriş yapar yapmaz tüm duyulara hitap eden bir ziyafetle karşılaşacaklar. Parlak renkler, yenilikçi tasarımlar ve çocuk dostu alanlarla ailenin her üyesi kendini evinde hissedecek.

Beş konsept temadan birini (DORA, PAW Patrol, Sünger Bob Kare Şort, Ninja Kaplumbağalar ve Star Trek) yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanan odalar, eğlence dolu aile maceralarına sahne olacak. Küçük konuklar, Character Dining’te sevdikleri kahramanlar eşliğinde keyifli bir yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla oyun oynayabilecekleri, yeni şeyler öğrenebilecekleri Club Nick'te yaratıcılıklarını geliştirecekler. Açık havuz alanındaki Aqua Tower ve Spray Area’da eğlenceli zaman geçirirken gerçek Nickelodeon tarzında Slime’a bulanma fırsatına sahip olacaklar. Ebeveynler ise tüm eğlenceden ve hareketlilikten uzakta, bütünsel terapiler, masajlar, geleneksel Türk Hamamı olanakları sunan Anjana Spa'da dinlenmek için zaman bulabilecek ve otelin yoga ve pilates stüdyoları bulunan tam donanımlı spor salonunda stres atabilecek. Akşam eğlencelerinin de merkezi olan, The Land of Legends’ın ikonik Chateau’sunda başlayacak olan benzersiz park deneyiminde konuklar en sevdikleri Nickelodeon karakterleriyle kaynaşacak ve peluşlardan kıyafetlere, kupalardan anahtarlıklara, oyuncaklara ve aksesuarlara kadar büyülü yolculuklarını hatırlatacak özel hatıralar için alışveriş yapabilecekler.