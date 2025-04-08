Şakalak tarafından geliştirilen elektrikli ekim makinesi Clever, tarımı geleceğe taşıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Yarım asırlık tecrübesi ile tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. yenilikçi ürünleriyle tarımda devrim yaratmaya devam ediyor. Ar-Ge süreçleri tamamlanıp seri üretimine başlanan yeni nesil elektrikli ekim makinesi Clever’de çiftçilerle buluştu. Daha hızlı, hassas ve verimli ekim sağlayan Clever’i çiftçiler ekimde kullanmaya başladı.

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, yüzde yüz elektrikli yeni nesil ekim makinesi Clever hakkında bilgiler verdi.

Clever yeni nesil pnömatik ekim makinelerinde kullanılan sistemin elektrik motorlu ve elektronik kontrollü olmasına dikkat çeken Genç, “Clever, gelişmiş teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla çiftçilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Bu sistem, geleneksel mekanik güç aktarımı ve ayar parçalarını kaldırarak, ekim hatalarını minimize ediyor ve verimliliği artıran bir teknoloji sunuyor. Yeni nesil pnömatik hassas ekim makinemiz ile çiftçilerimizin ekimi akıllı ve daha verimli hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“Ekim kayıplarını önlüyor”

Mustafa Genç, bu yeniliklerin çiftçilere birçok avantaj sağladığını belirterek, “Elektronik sistemin ayarlanması ve kalibrasyonu oldukça kolay. Ekim öncesi tüm kontrol ve ayarlar doğru ve eksiksiz olarak yapılabiliyor. Traktör kabininde bulunan ana cihaz ekranı sayesinde gözle kontrole gerek kalmıyor, bu da gece ekimlerini güvenle yapabilme imkanı sunuyor. Her ekim ünitesine düşen tohumların sıra üstü mesafeleri ayarlanabiliyor ve görülebiliyor. Böylece ekim sürecinin her aşaması kontrol altında tutulabiliyor. Olası ekim hataları, sistem tarafından sesli ve görsel uyarılarla bildiriliyor. Bu özellik, çiftçilerin hatalı ekimleri erken tespit edip hızlı müdahale etmesini sağlıyor ve ekim kayıplarını önlüyor” dedi.

10 farklı dil desteği sunuyor

Can-Bus altyapısına sahip Clever’in farklı dilleri de desteklediğini söyleyen Mustafa Genç, “Elektronik kontrol sistemi, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Kiril Alfabesi ile Rusça ve Bulgarca, Romence, Sırpça, Macarca ve Greek Alfabeli Yunanca olmak üzere on farklı dil seçeneği sunuyor. Bu çok dilli destek, farklı ülkelerden çiftçilerin de bu yenilikçi teknolojiyi kolayca kullanabilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

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“Gübre kullanımında büyük kolaylık sağlıyor”

Yüksek performans ve düşük maliyet sunan, yüzde 100 elektrikli ekim makinası Clever’ın sadece ekim değil gübreleme için de kullanılabildiğini söyleyen Genç sözlerine şunları da ekledi:

“Kullanımı gün geçtikçe artan mikrogranül gübreler, panömatik ekim makinelerimiz ile ekim sırasında mekanik sistemlere göre daha kolay ve hassas bir şekilde atılabilmektedir. Gübre atıcı sistemdeki dişliler sayesinde gübre normu ayarlanabiliyor. Yine gübrelenen alan, ekim hızı ve gübre miktarı anlık olarak kabin içerisindeki ekranda görülebiliyor. Ayrıca traktör hızı üç kilometrenin altına düştüğünde de gübre atışı duruyor ve boşa gübre atılmıyor.”