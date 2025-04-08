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TAFE, yeni nesil traktörleriyle Konya Tarım Fuarı’nda yerini alıyor

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden biri olan TAFE, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Konya Tarım Fuarı’nda yeni nesil traktör modelleri ve tarım teknolojileriyle Stand 102’de çiftçilerle buluşuyor.

Haber Merkezi
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TAFE, yeni nesil traktörleriyle Konya Tarım Fuarı’nda yerini alıyor
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Türkiye’nin farklı tarımsal ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği traktörleri üretmek amacıyla 2010 yılında Manisa’da tesis kuran TAFE, genişleyen bayi ağı ve servis merkezleriyle Türk çiftçilerine kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Şubat 2025’te Manisa’da açılan TAFE Deneyim Merkezi (TEC) ile çiftçilere ve bayilere en yeni tarım teknolojilerini yakından tanıma fırsatı sunan TAFE, Konya Tarım Fuarı’nda da en yeni nesil traktörlerini tanıtacak. Kompakt, çok yönlü ve kabinli modellerden oluşan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan TAFE, TAFE Care Servis Ağı aracılığıyla ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca kullanıcılarına kesintisiz destek sağlamayı hedefliyor.

“Türk çiftçilerine uzun vadeli destek sağlamak ve iş birliklerimizi güçlendirmek en büyük önceliğimiz”

Konya Tarım Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan TAFE CEO’su Sandeep Sinha, “Yıllar içinde, Türkiye’de dünya standartlarında bir üretim altyapısı kurarak güçlü bir yerel ekosistem oluşturduk. Konya Tarım Fuarı, en yeni nesil traktörlerimizi ve inovatif tarım teknolojilerimizi paylaşmak için mükemmel bir fırsat. Türk çiftçilerine uzun vadeli destek sağlamak ve iş birliklerimizi güçlendirmek en büyük önceliğimiz. Tarımsal verimliliği artıran, dayanıklı ve yüksek performanslı traktörlerimizle çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

TAFE, en yeni traktör modellerini Konya Tarım Fuarı’nda tanıtıyor

TAFE, Konya Tarım Fuarı’nda 20 ila 80 HP aralığında Compact ve Magna Serisi başta olmak üzere geniş bir traktör yelpazesi sunacak. Küçük çiftliklerden meyve bahçelerine, büyük ölçekli tarımsal işletmelere kadar farklı kullanım alanlarına uygun olarak tasarlanan TAFE traktörleri; üstün manevra kabiliyeti, yüksek tork, güçlü kaldırma kapasitesi ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Ziyaretçiler ayrıca, TAFE’nin gelişmiş kabinli modellerini ve markanın entegre hassas tarım platformu olan TAFE TERRA’yı deneyimleyebilecek. GPS destekli otomatik yönlendirme ve akıllı tarım uygulamalarına sahip bu sistem, Türkiye tarımının değişen ihtiyaçlarına konfor, performans ve verimlilik odaklı çözümler sunuyor.

TAFE, en yeni traktör modellerini ve tarımsal mekanizasyon çözümlerini Salon 1 / Stand 102’de çiftçilerle buluşturacak.

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