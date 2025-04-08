Agriönal Tarım YK Bşk. Şenol Önal: “Tarım makinelerinde yeni nesil teknolojilere geçiş kaçınılmaz”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2025 yılı beklentilerini ve sektördeki sorunlardan değerlendiren MAKFED Yönetim Kurulu Üyesi, KSO Meclis Üyesi, Agriönal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, tarım makineleri sektöründe akıllı teknolojilere geçişin, finansal destek ve eğitimle mümkün olacağını söyledi.

Tarımsal kredilere erişimin çiftçi ve sanayici için hayati bir mesele olduğuna dikkat çeken Şenol Önal, "Akıllı tarım makineleri ve yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak için sadece finansal destek değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık çalışmaları da gerekiyor. ABD ve Kanada gibi ülkelerle rekabet edebilmek için bu konular Avrupa Birliği'nin bile gündeminde" dedi.

“Haksız rekabet sektörü zorluyor”

Tarım makineleri alanında en büyük sorunlardan birinin haksız rekabet olduğuna işaret eden Önal, "Yıllardır ilerleme kaydedemediğimiz bu konuya özel gündeme getirmeye devam edeceğiz. Belgesiz üretimler, piyasa denetimlerinin eksikliği ve caydırıcı olamaması, sınai mülkiyet haklarının ihlali gibi unsurlar haksız rekabetin ana unsurları. Aynı ürünü aynı şekilde üretip rekabete dahil olan firmalar, pazara yeni bir değer katmadığı gibi markalaşmanın önünü de tıkıyor. Haksız rekabet yaratmasa bile, mikro ve küçük işletmelerin sayıca egemen olduğu bir pazarda, aynı konuda birbiri ile rekabet eden firmaların dinamiği, ortaya nitelikli bir işin çıkmasını engellediği gibi markalaşma önünde de ciddi bir engel doğuruyor" ifadelerini kullandı.

“İç piyasa çiftçinin gelirine bağlı”

2025 yılında sektörün genel seyrinin çiftçi gelirleri ile doğrudan bağlantılı olacağını belirten Önal, "Tarımsal mekanizasyon makineleri bir yatırım aracıdır ve satışlar çiftçi gelirlerine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Kredilere erişim, faiz oranları, devlet destekleri ve iklim şartları gibi faktörler belirleyici olacaktır" diye konuştu.

Küresel ticarette yaşanan belirsizliklerin sektörü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Önal, "Son dönemde ortaya çıkan tarife savaşları, dış ticarette ek bir baskı unsuru oldu. İç pazardaki daralma devam ederken, ihracat, sektörün sigortası olma niteliğini koruyor. Bu nedenle mevcut pazarları muhafaza etmek büyük önem taşıyor. Mevcut durumda diğer dış etkenlerden bağımsız olarak hem iç pazarda hem de dış pazarlarda yaşanan daralmanın bu yılın üçüncü çeyreğine kadar devam etmesi beklenmektedir. " dedi.

2024'teki kayıpların telafi edilmesi için tarımsal kredi faizlerinde düşüş, krediye erişimin kolaylaşması ve olumlu mevsimsel koşulların gerekliliğini vurgulayan Önal, yine yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ekipman pazarında genişleme beklendiğini de sözlerine ekledi