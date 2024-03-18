Dünyada 2 milyar dolarlık lüks saat çalındı

BBC'nin haberine göre, The Watch Register grubu, kaybolan veya çalınan lüks saatlere ilişkin son 10 yıla ait verilerin işlendiği bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2022'de dünya genelinde kaybolan veya çalınan saatlerin sayısı yaklaşık 30 binken, geçen yıl bu sayının 100 bini aştığı ve bunların toplam değerlerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtildi.

The Watch Register'ın Genel Müdürü Katya Hills, "Şiddet içeren sokak hırsızlığı vakalarının artmasıyla insanlar saatlerini dışarıda takmaya korkuyor." ifadesini kullandı.

Hills, hırsızların çalınan ürünleri ikinci el dükkanlar aracılığıyla yüksek meblağlara satabildiklerini kaydetti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 2022 yılı Nisan-Eylül döneminde kent sokaklarında yapılan 300'ün üzerindeki lüks saat hırsızlığında, toplam 5 milyon dolarlık saat çalındığını açıklamıştı.