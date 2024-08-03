e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama hangisi? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulamasının e-Devlet'te en çok aratılan kısım olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yapan Işıkhan, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulamasının 467 milyon 997 bin kez kullanılarak en popüler hizmet olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu platformun 'Dijitalin Yüzyılı'nda hızlı, güvenli ve kolay erişilebilir olmaya devam edeceğini öne sürdü.