E-ticaret hizmet sağlayıcılarına yönelik parasal sınırlar artırıldı

ANKARA (EKONOMİ)- 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini düzenleyen ek maddelerindeki parasal sınırlar yarısı oranında artırıldı.

Bu maddeler, tüm hizmet sağlayıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükler yanı sıra, net işlem hacmine göre yeni yükümlülükler öngörüyordu.

Kanunun ek 2’nci maddesinde ek yükümlülüğe tabi olan işlem hacmi sınırı 10 milyar lira ve üzeriydi.

Bu miktar yeni düzenlemeyle 15 milyar liraya çıkarıldı. Aynı maddede bir üst kademe yükümlülüğe tabi olma sınırı ise 30 milyar liradan 45 milyar liraya çıkarıldı.