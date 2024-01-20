e-ticaret siteleri için komisyon talebi: Taban ve tavan fiyat getirilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken e-ticarette sık kullanılan pazar yeri platformlarının komisyon oranları hakkında açıklama yaptı.

Palandöken, “Günümüzde adeta vazgeçilmez bir hal alan internet alışverişlerinde müşteri portföyü genişleyen esnafın ulaştığı kitle artsa da e-ticaretteki komisyonlar, sitelerin yaptığı reklamların bedelinin esnafa yansıtılması gibi durumlar esnafın belini büküyor. Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45’i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli.” dedi.

Bazı e-ticaret firmalarının yüksek komisyon oranlarının esnaf, vatandaş ve ülke ekonomisi için zararlı olduğunu söyleyen Palandöken, sabah erkenden dükkanını açan ve uzun süre bekleyen esnafın artık e-ticarette de faaliyet göstermeye başladığını ancak bu alanda kârlılık sağlamalarının zor olduğunu ifade etti.

Yüzde 5 ile 45 arasında değişen komisyon oranlarının, ürün fiyatlarını artırarak enflasyona katkıda bulunduğunu ve esnafın kâr marjını daralttığını söyleyen Palandöken, bu nedenle komisyon oranlarına taban ve tavan uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirtti. Esnafın satışlarını artırmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Örnek vermek gerekirse 100 liralık bir ürünü internette satışa koyan esnafımız platforma ortalama yüzde 20 civarında bir komisyon ödüyor. Bunun yanında yüzde 35’leri bulan gelir vergisi, dükkan ve çalışan giderleri, e-ticaret sitelerinin kuryelerine ödenen ekstra ücret, KDV derken esnafın sattığı üründen cebine 5’te 1’i kadar kâr bile kalmıyor. Günümüzde ticaretin internet ortamına kaydığı herkesçe aşikâr fakat esnafın burada satışlarını artırması için daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bu siteler kampanya reklamları yapıyor ancak onun bedelini dahi esnafa kesiyor. E-ticaret firmaları esnafımız için elini taşın altına koyarak bu yükü hafifletmeli." şeklinde konuştu.