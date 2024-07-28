E-Ticaret’e AB standardı geliyor! Dijital pazardaki kurallar yeniden belirlenecek

E-Ticaret’te haksız rekabet ve adaletsizliklere karşı yeni tedbirler alınıyor. AB Konseyi’nin kabul ettiği ve geçen yıl AB ülkelerinde uygulamaya giren Dijital Pazarlar Yasası’na (Digital Markets Act) uyum kapsamında, Türkiye'de de hazırlıklar yapılıyor. Bu yasa, dijital pazarlarda adil rekabet koşullarının sağlanmasını ve küçük işletmelerin korunmasını hedefliyor.

"Rekabet açısından ciddi katkılar sağlayacak"

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı nezdinde bir taslak çalışması başlatıldı. TBMM Sanayi Komisyonunda geçtiğimiz günlerde e-Ticaret'le ilgili teklifin görüşmelerinde e-Ticaret pazar yerlerinde ürünlerini satan küçük işletmelerin maruz kaldığı haksız uygulamalar gündeme getirildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanlığının Dijital Pazarlar Yasası konusunda taslak hazırladığını, önümüzdeki süreçte hâkim pazar oyuncuları ile ilgili bir düzenleme yapılacağını kaydetti. Varank, yeni düzenlemenin rekabet açısından da ciddi katkılar sağlayacağına da dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de “Önümüzdeki süreçte Rekabeti Koruma Kanunu üzerine bir çalışma var. Özellikle dijital platformların işleyiş süreçlerinde rekabetin uygun şekilde tesis edilmesi ve korunması noktasında önemli bir teklif. Önümüzdeki aylarda Meclis'imize getireceğiz” dedi.

Büyüklere karşı koruma sağlanacak

Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma, AB’de uygulamaya giren ‘Digital Markets Act’ yasasına uyum amacıyla Türkiye’de, dijital pazarlarda rekabetin bozulmasını önleyecek yeni adımları içerecek.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre taslak ile dijital pazarlardaki hakim oyunculara yeni kurallar getirilmesi hedefleniyor. Dijital pazarlardaki ticaret kurallarının birkaç büyük teşebbüs tarafından belirlenmesinin önüne geçilmesi; pazar yerlerinde satış yapan işletmelerin mağdur olmasının engellenmesi ve dijital pazarlardaki rekabette haksızlıkların yaşanmamasına yönelik kurallar belirlenecek. Yeni taslak ile, küresel çapta faaliyet gösteren ve diğer şirketleri piyasadan dışlama gücüne sahip olan e-Ticaret platformlarına karşı bir anlamda küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması amaçlanıyor.