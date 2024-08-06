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E-ticarette yurt dışından getirilen ürünlerin vergisi artırıldı

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergileri yeniden düzenlendi.

Haber Merkezi
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E-ticarette yurt dışından getirilen ürünlerin vergisi artırıldı
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Buna göre, 30 euronun altındaki elektronik alışeriş için Avrupa Birliği'nden  gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi getirildi.

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 vergi alınacak.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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