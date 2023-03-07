Ek bütçe ihtiyacı gündemde

MEHMET KAYA / ANKARA

Deprem nedeniyle bütçe harcamalarında gerçekleşecek artış ve yılın ilk iki ayında enflasyonun yüzde 10’a ulaşması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek bütçe ihtimalini göz önüne aldığı belirtildi. Geçen yıl haziran ayı itibariyle ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Deprem nedeniyle yapılacak ihalelerle birlikte, acil olarak yapılan harcamalar ve normal dönemde harcanması gereken çok sayıda ödeneğin bekletildiği kaydedildi. Yılın kalan döneminde hem deprem hem de olağan devlet bütçe giderlerinin yapılmaya başlanmasıyla, gerçek ihtiyacın ortaya çıkacağı kaydedildi. Öte yandan, yılın tamamı için enflasyon yüzde 24,9 olarak alınmış ve bütçe buna göre şekillendirilmişti. Yılın ilki iki ayı itibariyle enflasyon yüzde 10’a ulaştı. Buradan gelecek rakam şişmelerinin ve parasal genişlemenin de bütçe üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Deprem haricinde atılan başta EYT olmak üzere bazı harcama artırıcı uygulamalar da devam ediyor. Her ne kadar buradan gelecek ilave yükler, 2023 bütçesi için öngörülmüş olsa da özellikle depremin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik etkilerin giderilmesi için ilave harcamalar yapılacak. Yeni kredi paketlerinin açılması da söz konusu olabilecek.

Öte yandan, enflasyonun beklenen şekilde hızlı gerilemeyebileceği de bütçe dengelerini sarsacak. Yıl içinde öngörülen harcama tutarları enflasyon nedeniyle artacak. EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, haziran ayına kadar genel görünümün ortaya çıkacağını, mevcut bütçenin yılın ikinci yarısında yetip yetmeyeceğinin ortaya çıkacağını vurguladılar. Bu hesaplamalar yapıldığında da ek bütçeye ihtiyaç olup olmadığına karar verilecek. Seçim sonuçlarında olası bir iktidar değişimi de belirleyici olacak.

Depremin bütçeye etkisi hala net değil

Bu arada, depremin bütçeye getireceği ilave yükün hala net olmadığı belirtildi. Bölgede altyapıya yönelik harcamalar hali hazırda büyük oranda yapılmış durumda. İlerleyen aşamalarda yeni konut alanlarının hazırlanmasına yönelik ivedi harcamalar gerçekleşecek. Bu yıl içinde çok sayıda konutun temeli atılacak ve inşaatı başlayacak. Mevzuata göre hak sahiplerine konut teslimlerinde 2 yıl ödemesiz dönem bulunuyor. Dolayısıyla bu yıl içinde yetiştirilebilecek her türlü konut harcama anlamına geliyor.

Buna karşılık yurt içinden ve yurt dışından gelecek yardım ve krediler de önem taşıyor. Deprem harcamalarının bütçe harcamalarına yönelik bir diğer hafifletici önlem ise fon kurulması olacak. Kurulacak fon bütçe dışı yönetileceği için, bütçe hesaplarının değişimine yönelik ayrıca hesap yapılacak.