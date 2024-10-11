Ekonomistlerin Merkez’den faiz kararı beklentisi belli oldu

Foreks Haber’in düzenlediği TCMB faiz anketi sonuçları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ekim ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Ekonomistler, eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile faiz indirim beklentisinde zamanı öteledi.

Ekonomistlerin tamamı “pas” dedi

Foreks Haber anketine katılan 29 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 48,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 47,00, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ve yüzde 45,00 bandında oluşmuştu.

Faiz indirim beklentileri kasımdan aralık ayına ötelendi

"2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 25 ekonomistin 14'ü "evet", 11'i ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 25 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi.

Ekonomistler, ilk faiz indiriminin aralık ayında 250 baz puan olacağını tahmin ediyor. 26 ekonomistin 20'si ilk değişikliğin 250 baz puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti.

İlk faiz kararı değişikliğinin zamanına ilişkin olarak ankete katılan 26 ekonomistin 11'i Aralık 2024, 10'u Ocak 2025, 2'si Kasım 2024, 2'si ise 2025 yılı ilk çeyrekte olacağını öngördü. Buna göre ekonomistler salt çoğunlukla faiz indirimini 2024 yılında bekliyor.

Bir önceki anket döneminde de ilk faiz indiriminin Kasım 2024’te ve 250 baz puan şeklinde olacağı tahmin edilmişti. 20 ekonomistin 10'u Kasım 2024, 6'sı Aralık 2024, 2'si Ocak 2025 tarihini öngörmüştü.

Gelecek yıl faizlerin seviyesi ne olacak?

12 ay sonrası için tahmin ileten 11 ekonomistin medyan tahmini yüzde 31,25, maksimum beklentisi yüzde 35,00, minimum beklentisi ise yüzde 27,50 oldu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 31,00 ila yüzde 25,00 bandında oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 28,75 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin yılsonu enflasyon tahmini ne oldu?

19 analistin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 43,60 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 45,00 olurken, minimum beklenti ise yüzde 42,00 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi 42,45 seviyesinde oluşmuştu. Yıl sonuna ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 45,00 ile yüzde 40,00 bandındaydı.

Eylül enflasyonu faiz indirimini öteledi

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile faiz indirim zamanının ötelendiğine işaret etti.

Ayyıldır, "Eylül TÜFE verisinin medyan beklentinin (yüzde 2,20) ve 10 yıllık ortalamasının (yüzde 2,21) çok üzerinde (yüzde 2,97) gelmesi kurumların TCMB tarafındaki olası faiz indirim düşüncesinin ötelenmesini sağladı. Bu açıdan ilk faiz indirim stratejisi ne zaman gelebilir hususunda önümüzdeki 2 aylık enflasyon patikası ve 8 Kasım tarihindeki Enflasyon Raporu Sunumu kritik bir önem arz etmektedir." diye konuştu.

“TÜFE verileri ile olası indirimin şiddeti daha sembolik olur”

Teorik açıdan Ekim ve Kasım dönemi TÜFE rakamlarının son 10 yıllık ortalamalar olan yüzde 1,38 ve yüzde 2,14'e paralel bir şekilde gelmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 45,04, son 5 yıllık ortalamalar olan yüzde 2,47 ve yüzde 3,94'e paralel açıklanması halinde ise yüzde 47,16’ya gerilemesinin beklendiğine işaret eden Kudret Ayyıldır, şunları söyledi:

"Bu rakamı ortalama yüzde 2,00 olarak düşündüğümüzde ise yıllık enflasyonun yüzde 45,49’a gerilemesi beklenmektedir. Teorik açıdan izlediğimiz bu görünüm paralelinde bankanın yılı tamamlamadan önce faizlerde bir ayarlama yapabilme ihtimalini gündemimizde tutuyoruz. Enflasyon görünümü ve diğer makroekonomik dengeler ile finansal piyasalardaki istikrarı koruyacak reel faiz varsayımlarımız ışığında, TCMB’nin ilk faiz indirimini 26 Aralık 2024 tarihindeki toplantısında 250 baz puan faiz indirimi ile gündeme alabileceğini değerlendiriyoruz. Buradaki reel faiz eşiğimizi, reel faizin 12 aylık beklenen ortalama enflasyonu aşmayacağı seviye olarak tanımlıyoruz. Senaryomuzun beklentiden çok daha olumsuz TÜFE verileri ile olası indirim şiddetinin daha sembolik olacağı hususunu da göz ardı etmiyoruz. Enflasyon görünümü ve diğer makroekonomik dengeler ile finansal piyasalardaki istikrarı koruyacak reel faiz varsayımlarımız ışığında, TCMB’nin ilk faiz indirimini aralık ayı itibariyle gündeme alabileceğini değerlendiriyoruz."

Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi

17.10.2024

21.11.2024

26.12.2024

23.01.2025

20.02.2025

20.03.2025