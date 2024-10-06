Ekonomistler yorumladı: Faiz indirimi gecikecek mi?

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) gelen faiz indirimleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye piyasalarında da yankı buldu. Ancak TCMB'nin Mart 2024'te yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükselttiği politika faizi, Eylül ayında da sabit tutuldu ve böylelikle yüzde 50'lik faiz yedinci ayını tamamlamış oldu.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'ın haberine göre öte yandan Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamasında yer alan kimi ifadeler, TMCB'nin hem yıl sonunda bir faiz indirimine hazırlandığı hem de enflasyonda istikrarlı bir düşüş trendi gözlenmeden faiz indirimine yanaşmayacağı yorumlarına neden olmuştu. Eylül ayı enflasyonun beklenenden yüksek çıkması ise faiz indirimi beklentilerinin daha da ötelenebileceği yorumlarına yol açtı.

Kozanoğlu: Kasım ayı için beklenen faiz indirimi beklentisi 2025'e ertelenecek

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, son enflasyon verisi nedeniyle Kasım ayı için beklenen faiz indirimi beklentisi 2025'e ertelenecek.

Kozanoğlu: İş dünyasının sesi yükselecek

2024 içerisinde faiz indirimi yapılmaması halinde ise iş dünyasından çıkacak yüksek seslerin artacağını vurgulayan Prof. Kozanoğlu, "Küçük ve orta işletmeler, yani Anadolu sermayesi diyeceğimiz sermaye büyük ölçüde TL cinsinden borçlanıyor. Ve yüksek faizler o kesimin daha fazla belini büküyor. Şimdi yakın dönemde bir faiz indirimi olacak beklentisi ile seslerini yükseltmekle tereddüt ediyorlar. Ama beklenen faiz indirimi gelmezse seslerini yükselteceklerini düşünüyorum" diye konuşuyor.

Alçın: Kasım ve Aralık'ta faiz indirimi olacak

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın ise, "Bana göre Merkez Bankası Kasım ve Aralık aylarında 250'şer baz puan indirime gidecek" diyor.

Alçın: FED ve ECB'nin faiz indirimlerine TCMB kayıtsız kalamaz"

Amerikan Merkez Bankası Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu sürece kayıtsız kalamayacağını dile getiren Alçın, "Son 1,5 ayda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve konut kredilerinde daha uygun koşullar yaratılmasına ilişkin çalışmaları da bunun bir işareti" şeklinde konuşuyor.