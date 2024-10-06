Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na telefon: Yanınızdaki üç kişiye dava açıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kendilerini hedef alan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Özgür Özel, hakkındaki iddialar ile ilgili CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açtı. Saymaz, Özel'in Kılıçdaroğlu'na "'Efendim sizin çevrenizden üç kişi, bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı' dediğini aktardı.

"Bu kişileri mahkemeye vereceğim"

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na, "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını söyledi ve "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" ifadelerini kullandı.

Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan, Gökhan Özbek

Saymaz yazısında üç kişiyle ilgili "Bunlardan biri, Ebru Küçükaydın. Küçükaydın'ın 2003 yılında Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer aldığı belirtiliyor. Bir diğeri işte, az önce ismini verdiğim, Tolgahan Erdoğan, bir üçüncüsü ise Gökhan Özbek adlı sosyal medya kullanıcısı. Bu kişi de, bir kurultaydan sonra sanırım ya da yerel seçimden sonra, Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlandı ve onun sosyal medya sorumlusu ya da danışmanı olarak görev yaptı." ifadelerine yer verdi.

Gökhan Özbek'ten açıklama

Gökhan Özbek konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Özel hakkında yapılan kirli siyasetin parçası olmadım, olmam da! Kendisine karşı politik ve meşru muhalefetim var bunu da gururla ifade ederim. Bahsi geçen bel altı operasyonda haberi yapanları tanımam!" dedi.

"Bir bağım çıkarsa her türlü bedel ödemeye hazır olduğumu sayın Başarır’a ve Saymaz’a da ilettim"

Gazeteci İsmail Saymaz ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı konuyla ilgili aradığını söyleyen Özbek, "Sayın Özel ve siyasetiyle politik ayrışmalarımız vardır, olacaktır ve bunun mücadelesini de gururla veririm. Ama daha önce AKP’li eski bir bakan, bir belediye başkanı ile dile getirilen ahlak dışı iddiaları biz kendimiz paylaşmayı zul görürüz. Eğer en ufak bu ahlaksızlık iddia ile ilgili bir bağım çıkarsa her türlü bedel ödemeye hazır olduğumu sayın Başarır’a ve Saymaz’a da ilettim" ifadelerini kullandı.

Gülşah Durbay açıklama yapmıştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ortaya atılan iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, "Ameliyat olduğum günden bu yana, organize olmuş hazımsız bir grup tarafından, planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Durbay, "100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim" demişti.