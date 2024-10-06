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İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi

İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yarın sabah 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi
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İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

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