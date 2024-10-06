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Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı

Adana’da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü kaçırılmak istenince polis tarafından vurularak yakalanırken, mahalleli ve yakınlarının 6 polisi yaraladığı, 3 polis aracına da sopa ve taşlarla zarar verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Engin D.’nin (29) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

6 polis yaralandı

Polis mahalleye baskın yaparak hükümlüyü almak istedi. Ancak hükümlü yakınları ve etraftaki vatandaşlar polise saldırınca Engin D. kaçmak istedi. Bunun üzerine polis Engin D.’yi ayaklarından vurarak yakaladı. Polis daha sonra Engin D.’yi hastaneye götürdü. Hükümlünün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Mahalle sakinleri ve hükümlünün yakınlarının saldırısı sonucu 6 polisin yaralandığı 3 polisi aracının da taş ve sopalarla zarar gördüğü belirlendi. Polis olaya karışanları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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