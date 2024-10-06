  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildiMeteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildiGündem

 

Biga Fuarı’nın 18.'sini Hisarcıklıoğlu açtıBiga Fuarı’nın 18.'sini Hisarcıklıoğlu açtıŞehirler

 

Gündem
Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı
Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı
Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı
Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı
Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusu
Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusu
Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti