MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!… pic.twitter.com/MD0fWuZgiw