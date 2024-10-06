MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi

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