Biga Fuarı’nın 18.'sini Hisarcıklıoğlu açtı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BİGA

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan yaptığı konuşmada; “Güney Marmara’nın en değerli ilçesi, bölge ekonomisinin lokomotifi, birlik ve beraberliğin simgesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştıran, ikinci yüzyılın parlayan yıldızı hedefiyle dikkat çeken Biga’mızda bugün açılışını yaptığımız Güney Marmara’nın en büyük fuarı konumunda. 18’nci kez gerçekleştireceğimiz Biga Fuarımızın belki de en görkemli açılışlarından birini yapıyoruz. TOBB Başkanımız burada, valimiz, milletvekillerimiz, yurtdışından gelen misafirlerimiz, kaymakamlarımız, kamu idarecilerimiz, belediye başkanlarımız, çevre il ve ilçelerden gelen oda başkan ve yöneticilerimiz burada. Bugün burada birlik ve beraberlik içinde olmaktan, siz değerli konuklarımızı Güney Marmara’nın en büyük ve en profesyonel fuarında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rifat başkanımızın ‘en az artı 1 istihdam’ sözünü ileri taşıdık ve Biga’mızda işsizliği en aza indirecek, toplumsal refahı sağlayacak, iş yapan hemşerilerimizin para kazanmasını sağlayacak hedefler koyduk kendimize” ifadelerini kullandı.

“BİGA Fuarı, sizlerin üretim gücünü gösteriyor’

Biga Fuarı’nın açılışına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarciklioğlu Fuar için harcanan emeğe dikkat çekerek; “Hayırlı işler için Biga’dayız. Biga TSO’nun şehrimize kazandırdığı arabuluculuk merkezinin açılışını yaptık. Artık tüm ticari ihtilaflarımız hem daha ucuza hem de daha hızlı çözülebilecek. TOBB Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdik. Biga’mıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de tarım ve hayvancılığın merkezi olan Fuarımızın açılışı için bir aradayız. Bu fuarın hayata geçmesinde emeği geçen gerçek bir Biga sevdalısı olan Biga TSO başkanım Şadan Doğan başkanımı kutluyorum. Zira artık fuarımız kurumsallaştı, 18’nci kez düzenliyoruz. Güney Marmara’nın en büyük tanıtım etkinliğini gerçekleştiriyorsunuz. Böylece üretici ve ürünlerinizin reklamını yapıyor, milli değerlerimize sahip çıkıyorsunuz. Yerel kalkınmanın ve zenginleşmenin yolu da buradan geçmektedir. Bülent Baş başkanımı da kutluyorum. Biga’ya tahıl kurutma tesisi kazandırdı, fuarımızı da oda ve borsamız el birliği ile yapıyorlar. Biga Fuarı hem Biga’nın hem de Çanakkale’nin üretim gücünü göstermektedir” dedi.

Biga tarımı ve hayvancılığının üretim kapasitesine dikkat çeken Hisarciklioğlu; “Türkiye’yi doyuran topraklardayız. Çanakkale Köprüsü Biga’yı hem Asya’ya hem de Avrupa’yı birbirine bağlayan bir ticari koridor haline dönüştürdü. İnşallah İzmir karayolu da bir an önce başlatılır, bizim iş dünyamız bunu bekliyor. Sanayi yatırımları da gün geçtikçe de artıyor. Çanakkale’de şuana kadar 18 ürün coğrafi işaret almış durumda. En son Biga Peynir Tatlısının da coğrafi tescili yapılmış durumda. Ezine peyniri Avrupa’da ilk tescilli Türk Peyniri oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.