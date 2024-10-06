Lavinia Couture, ulusal ve uluslararası pazarda büyüme ivmesini hızlandırdı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Üniversiteye hazırlanırken giyim sektöründe muhafazakar giyimin modernize edilmemiş olduğu fark ederek bu alanda terzi işi özel ürünler tasarlayan Betül Kurşun, gelinen noktada yurt içi ve yurt dışı pazarlarında büyüme hedeflerini hızlandırdı.

Genç yaşta tasarım merakı ve ailesinin desteği ile sektöre giriş yapan Betül Kurşun, Lavinia Couture Markası’nın hikayesini anlattı. 2015 yılında sektöre genç yaşta başlayan Kurşun; “Tasarım küçük yaşlarımdan beri benim meraklarım arasında ön sıralardaydı. 2015 yılında dijital pazarlamada özellikle muhafazakar kesimin giyim stillerinin modernize olmadığını keşfettim. Öte yandan sosyal medyada büyüme ve e ticarette bu kadar sıcak satış yoktu. Ailem ile özel tasarım ve satış yapmak istediğimi paylaştığımda beni desteklediler. O yıllarda en önemli sorunlardan biri kumaş bulmaktı. Ailemin maddi ve manevi desteği ve bir terzi ile anlaşarak tasarımlarımı önce dikişe sonra da satışa sundum” dedi.

‘81 ilde şubeleşmeyi hedefledik’

Yaptığı yatırımla ilk olarak pandemi sürecinde sıçrayış yakaladıklarına dikkat çeken Kurşun; “Pandemi süreci ile birlikte internet satışlarımızda ciddi bir ivme yakaladık. Şirketimizin ikinci büyümesi ise büyük markaların dikkatini çekerek ilgi odağı olmamız ile birlikte yurt içinde vermiş olduğumuz bayilikler ile yakaladık. Son olarak da, oluşturduğumuz yazılım ile

9 metrekarelik alanda başlayan ve 9 yılı tamamlayan serüvenimizde gelinen noktada Türkiye’de; Erzincan, Bursa, Kahramanmaraş, İzmir, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Sivas başta olmak üzere 12 ilde bayiye ulaştık. Bu yıl ilk hedefimiz yurt içinde 81 İl’de şubeleşmek. Öte yandan Hollanda’ya da bu yılın ilk yarısında vermiş olduğumuz bayilik ile Avrupa’ya da dolaylı ihracatımız başlamış oldu. Bayilik sistemini hızlandırmak adına marka yüzümüz olarak geçtiğimiz ay şirket merkezi Balıkesir’de ilk pilot mağazamızı açtık. Geliştirdiğimiz özel yazılım ile kişiselleştirilmiş niş ürünler üretiyoruz. Sektöre yeni bir boyut kazandırdık. Böylelikle satın alınan ürün sonrası terzi maliyetini de kaldırdık. Müşterilerimiz yazılım üzerinden ölçülerini girerek kendilerine ve ölçülerine özel ürün temin edebiliyorlar. Bir nevi özel terzilik hizmeti veriyoruz. ” dedi.

‘Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz’

Üniversitede işletme eğitimini tamamlayan ve tek kişilik hayali, bugün 500 metrekare kapalı alanda 22 kişilik istihdama çeviren Kurşun; “Tekstil sektörünün yok denecek kadar az olduğu Balıkesir’de yoğunlukta ev hanımlarını istihdama yönlendirmeyi tercih ettim. 8’i dıştan destek almak koşulu ile toplamda 30 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Ekibim ile birlikte 9 yılda büyük başarılara imza attığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 43 milyon liralık ciroya ulaştık. 2024 yılında ise yapmış olduğumuz tevsi yatırımlar ve mağazacılıkta bayileşmemiz ile birlikte 100 milyon liralık bütçeye ulaşmayı hedefliyorum. E-ticarette varız ancak e ticarette yer almak yetmiyor. Hollanda’da bayileşmemizin ardından bu yıl Katar ve Dubai pazarları için araştırmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Tekstilin yaygın olmadığı bir şehirde çok iyi işler çıkarıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin kopyasının yapılır hale geldiği bir noktaya ulaştık. Sosyal medya tarafımız da üretimimiz kadar başarıya ulaşmış durumda. Tüm süreçler için uzman bir ekip ile çalışıyoruz. Öte yandan tasarımdan üretime kadar ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda eğitime önem veriyor ve sektörümüz için ara eleman eğitimimizi kendimiz sağlıyoruz.

Bir başarı hikayesi…

“17 yaşında sosyal medya üzerinden e-ticaret alanında hizmet vermeye başlayan Betül Kurşun, Lavinia Couture markası ile kendi başarı hikayesine imza atıyor. ‘Üniversiteye hazırlanırken 4 kız kardeşiz aşırı kıyafet düşkünlüğünden ötürü aykırı giydiriyorduk’ diyen Kurşun; “O dönem muhafazakar giyim modernize edilmemişti. Evde annemin parça kumaşlarından ve daha sonrasında İstanbul’dan aldığımız kupon kumaşlardan doğan bir serüvenim var. Şirketimde geldiğimiz noktada müşterilerim kadar iç büyümedeki yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Bu yıl ilk altı ayda yaklaşık 2 milyon liralık tevsi yatırımı gerçekleştirdik. Sosyal medya ayrıcalığı ile tüketicilerimiz ile yıkılmaz kuvvetli bir bağ oluşturduk.”