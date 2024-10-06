Balıkesir Büyükşehir, 3 bin üreticinin yüküne omuz verdi

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, Gönen’de düzenlenen Ryegrass Süt Otu Tohumu Dağıtım Töreni’ne katıldı. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, daire başkanları, çiftçiler ve davetliler katıldı. Gönen Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Şefliği önünde gerçekleşen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in verimli topraklarında tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını söyledi. Çiftçi Destek Programı kapsamında Gönenli 500 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 140 bin kilogram ryegrass süt otu tohumu dağıtıldı. Başkan Akın, 3 bin üreticiyi kapsayan Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’nin çiftçiyi, 8 milyon liraya yakın girdi masrafından kurtaracağını belirtti.

Ekmeğini tarladan, hayvancılıktan çıkarmaya çalışan üreticilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Akın, “Bizler göreve gelir gelmez çok profesyonel bir takımla öncelikle Planlama ve Kalkınma şirketimizi kurduk. İsteğimiz, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Balıkesir’imizin bütün potansiyelini planlayalım. Planlarsak çok daha hızlı ilerleyeceğimizi bildiğimiz için bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. İstiyoruz ki Balıkesir’in 20 ilçesi kendi değeriyle kalkınsın. Kendi imkanlarıyla büyüsün. Biz de hem çiftçimizin hem de hayvancılık yapan üreticilerimizin yanında olalım. Siz yeter ki üretin. Siz, yeter ki toprakla mücadele edin. Biz her daim yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Tarımsal seferberlik başlattık’

Tarımsal faaliyetlerle ilgili hayata geçirilen projelerle hedeflerinin Balıkesirli çiftçilerin, bereketli topraklarını işletmeye devam etmesini sağlamak olduğunu ve üretenin her daim yanında olduklarını belirten Akın, “Tarım ve hayvancılık zor iş. Şu an baktığımızda bütün köylerimizde 900’ün üzerinde kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerimizde insanlarımız tarımı terk ediyor. Süt hayvancılığında sıkıntılar yaşanıyor. Bir üretimin ne kadar zor olduğunu ancak onu yapan biliyor. İşte bu nebze de yanında olmak bizim görevimiz. Balıkesir’de tarımsal kalkınma seferberliği başlattık. Ve şunu demiştik. Dedik ki siz üretin, biz planlayalım, planladığımız ürüne size satın alma garantisi vereceğiz dedik. Sözleşmeli tarım için başlangıç yapacağız dedik, başladık. İlk önce bamyadan başladık. Çiftçinin 60 liraya satamadığı ürünü 90 liraya aldık. Ve şu anda biz onu yurt dışına ihraç ediyoruz. Üretimini daha da arttırmak için çalışıyoruz. Ardından diğer planladığımız tüm ürünler meyvesinden sebzesine, tarlada üretilen ürünlerle alakalı planlanan ürünlerle ilgili çalışmalar devam edecek. Bu konuda desteklerimiz sürecek” dedi.