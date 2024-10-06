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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
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MGM'den İstanbul için yapılan sarı kodlu uyarıda, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarıldı

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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